Implementa QloApps con una instalación de un solo clic.
Sistema de gestión y reservas de hoteles de código abierto con un sistema de gestión de propiedades, motor de reservas y sitio web para hoteles.
Elige un plan VPS para QloApps
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con QloApps
QloApps es una plataforma de comercio hotelero gratuita y de código abierto que combina un Sistema de Gestión de Propiedades, un motor de reservas directo y un sitio web de hotel para clientes en una sola instalación. Los hoteleros pueden gestionar el inventario de habitaciones, tarifas, impuestos y reservas desde un único panel de control, mientras aceptan reservas directamente en su propio sitio sin pagar comisiones a portales de terceros.
Alojar QloApps en tu propio VPS mantiene los datos de los huéspedes, los registros de pagos y el historial de reservas bajo tu control total, elimina las tarifas por reserva comunes en los servicios de reservas alojados y te permite personalizar el flujo de reservas, el tema y el back-office para que coincida con la forma en que tu propiedad realmente opera.
Funciones clave de QloApps
Motor de reservas directo
Acepta reservaciones directamente en el sitio web de tu hotel con disponibilidad en tiempo real, planes de tarifas y confirmaciones instantáneas — sin comisiones a portales de terceros.
Administración de propiedades
Gestiona habitaciones, tipos de habitación, planes de tarifas, precios de temporada, impuestos e inventario desde una única oficina administrativa diseñada en torno a flujos de trabajo hoteleros reales.
Soporte multi-hotel
Gestiona varias propiedades desde una sola instalación con habitaciones, tarifas y permisos de personal por hotel, y reportes consolidados para todo el grupo.
Sitio web de hotel integrado
Lanza un sitio web de hotel orientado al cliente con listados de habitaciones, galería, reseñas y páginas de contacto, listo para usar, sin un CMS separado que mantener.
Módulos y complementos
Amplíe los flujos de reserva con pasarelas de pago, gestores de canales y módulos de marketing del marketplace de QloApps sin modificar el código central.
Multilenguaje y moneda
Atienda a huéspedes internacionales con soporte nativo multi-idioma y multi-moneda, configurable por mercado desde el panel de administración.
¿Por qué ejecutar QloApps en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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