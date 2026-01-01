AureusERP es una plataforma moderna de planificación de recursos empresariales de código abierto, construida sobre Laravel 11 y FilamentPHP 3. Reúne finanzas, recursos humanos, gestión de inventario, ventas y gestión de relaciones con clientes bajo una única interfaz cohesiva, eliminando la necesidad de hojas de cálculo desconectadas y herramientas separadas.

Alojar AureusERP en tu propio VPS pone los datos de tu negocio completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario ni dependencia de un proveedor. Con más de 10,000 estrellas en GitHub y un desarrollo diario activo, ofrece una alternativa de código abierto creíble a las suites ERP de pago como Odoo o SAP Business One.