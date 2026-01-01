EverShop es una plataforma de comercio electrónico moderna y de código abierto, construida sobre Node.js, React y GraphQL. A diferencia de las plataformas de comercio basadas en PHP heredadas, EverShop está diseñada en torno a una tienda React renderizada en el lado del servidor, un sistema de extensión basado en gráficos y persistencia de PostgreSQL, lo que brinda a los desarrolladores un conjunto de herramientas familiar y a los compradores una experiencia rápida, similar a la de una aplicación.

Alojar EverShop por tu cuenta en tu VPS mantiene los datos del comerciante, los registros de clientes y el historial de pedidos en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por transacción ni comisiones de plataforma. El catálogo, el tema, las integraciones de pago y las reglas de envío son todos configurables a través de la interfaz de usuario de administración, mientras que los desarrolladores pueden extender la plataforma con módulos TypeScript de primera clase.