Hasta un 69% de descuento en EverShop

Implementa EverShop con un solo clic.

Plataforma de ecommerce de código abierto moderna, construida con Node.js, React y GraphQL para tiendas online rápidas y personalizables.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN150.99/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa EverShop con un solo clic.

Elige un plan VPS para EverShop

Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con EverShop

EverShop es una plataforma de comercio electrónico moderna y de código abierto, construida sobre Node.js, React y GraphQL. A diferencia de las plataformas de comercio basadas en PHP heredadas, EverShop está diseñada en torno a una tienda React renderizada en el lado del servidor, un sistema de extensión basado en gráficos y persistencia de PostgreSQL, lo que brinda a los desarrolladores un conjunto de herramientas familiar y a los compradores una experiencia rápida, similar a la de una aplicación.

Alojar EverShop por tu cuenta en tu VPS mantiene los datos del comerciante, los registros de clientes y el historial de pedidos en una infraestructura que tú controlas, sin tarifas por transacción ni comisiones de plataforma. El catálogo, el tema, las integraciones de pago y las reglas de envío son todos configurables a través de la interfaz de usuario de administración, mientras que los desarrolladores pueden extender la plataforma con módulos TypeScript de primera clase.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de EverShop

Pila JS moderna

Desarrollado con Node.js, React y GraphQL para que los desarrolladores extiendan la tienda y el panel de administración con las mismas herramientas que ya utilizan a diario.

Renderizado del lado del servidor

La tienda React SSR ofrece una primera visualización rápida y HTML optimizado para SEO de forma predeterminada, con hidratación del lado del cliente para una navegación similar a la de una aplicación.

Catálogo e inventario

Administra productos, variantes, atributos, categorías e inventario desde una única interfaz de administración con edición masiva e importación de CSV.

Carrito y pago

Proceso de pago personalizable de una sola página con soporte para pedidos como invitado, códigos de cupón, reglas de envío y múltiples zonas de impuestos.

Sistema de extensión

La API de módulo TypeScript de primera clase y el sistema de hooks facilitan la adición de proveedores de pago personalizados, temas o lógica de negocio sin bifurcar el núcleo.

Backend de PostgreSQL

Todos los datos de catálogo, clientes y pedidos residen en PostgreSQL — fácil de respaldar, replicar y consultar directamente para informes o migraciones.

¿Por qué ejecutar EverShop en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

AureusERP

AureusERP

Plataforma ERP de código abierto que cubre finanzas, recursos humanos, inventario, ventas y CRM

Desplegar
Bagisto

Bagisto

Plataforma de ecommerce de código abierto basada en Laravel para tiendas online

Desplegar
FOSSBilling

FOSSBilling

Plataforma de código abierto para gestionar facturación y clientes en empresas web

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.