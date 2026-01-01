FOSSBilling es un sistema de facturación y gestión de clientes gratuito y de código abierto diseñado para empresas de alojamiento web, agencias y freelancers que necesitan una alternativa profesional autoalojada a las costosas suscripciones de software de facturación. Proporciona un portal de clientes completo donde los clientes pueden gestionar sus servicios, enviar tickets de soporte, pagar facturas y ver el historial de pedidos, todo desde una única interfaz de marca.

Alojar FOSSBilling por cuenta propia mantiene todos los datos del cliente, registros de pago e historial de facturación bajo su control directo, sin tarifas por transacción ni dependencia de un proveedor. La plataforma es compatible con múltiples pasarelas de pago, facturación recurrente automatizada y un sistema de extensión modular que le permite adaptarlo con precisión a sus flujos de trabajo empresariales.