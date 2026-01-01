pretix es una plataforma de venta de entradas de cÃ³digo abierto con muchas funciones, diseÃ±ada especÃ­ficamente para organizadores de eventos que quieren vender entradas sin pagar tarifas por entrada a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo â€”desde pequeÃ±os talleres hasta grandes conferencias y festivalesâ€” y estÃ¡ diseÃ±ada para manejar momentos de alta demanda de venta sin colapsar.

Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuraciÃ³n de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de hosting, y te mantienes totalmente compatible con el GDPR al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.