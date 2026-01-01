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Plataforma de venta de boletos de cÃ³digo abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con un boleto fÃ­sico o digital.

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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con pretix

pretix es una plataforma de venta de entradas de cÃ³digo abierto con muchas funciones, diseÃ±ada especÃ­ficamente para organizadores de eventos que quieren vender entradas sin pagar tarifas por entrada a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo â€”desde pequeÃ±os talleres hasta grandes conferencias y festivalesâ€” y estÃ¡ diseÃ±ada para manejar momentos de alta demanda de venta sin colapsar.

Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuraciÃ³n de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de hosting, y te mantienes totalmente compatible con el GDPR al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.

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Funciones clave de pretix

Ventas de Tickets Flexibles

Vende boletos pagados, gratuitos y basados en donaciones con cuotas, vales, selecciÃ³n de asientos y disponibilidad basada en el tiempo en mÃºltiples eventos desde una sola tienda.

Pagos integrados

Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas â€” no se requiere un mercado de plugins de terceros.

Planos de asientos

SelecciÃ³n de asientos interactiva y visual con categorÃ­as, diferenciaciÃ³n de precios y asientos accesibles para teatros, salas y estadios.

Registro presencial

Las aplicaciones de escÃ¡ner complementarias para dispositivos mÃ³viles y de escritorio validan boletos con cÃ³digo QR en la entrada, incluyendo un modo sin conexiÃ³n para recintos con poca conectividad.

Tiendas multilenguaje

Lanza tiendas de boletos localizadas en mÃ¡s de 30 idiomas con correos electrÃ³nicos traducidos, diseÃ±os de boletos y flujos de pago listos para usar.

API REST y Webhooks

Integre pretix con CRMs, sistemas de contabilidad y la impresiÃ³n de credenciales a travÃ©s de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.

Â¿Por quÃ© ejecutar pretix en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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