Despliega pretix con un solo clic.
Plataforma de venta de boletos de cÃ³digo abierto para conferencias, festivales, talleres y cualquier evento con un boleto fÃsico o digital.
Elige un plan VPS para pretix
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con pretix
pretix es una plataforma de venta de entradas de cÃ³digo abierto con muchas funciones, diseÃ±ada especÃficamente para organizadores de eventos que quieren vender entradas sin pagar tarifas por entrada a servicios comerciales como Eventbrite o Ticketmaster. Desarrollada y mantenida por pretix GmbH en Alemania, impulsa miles de eventos en todo el mundo â€”desde pequeÃ±os talleres hasta grandes conferencias y festivalesâ€” y estÃ¡ diseÃ±ada para manejar momentos de alta demanda de venta sin colapsar.
Alojar pretix en tu propio VPS mantiene los datos de los asistentes, la configuraciÃ³n de pagos y los ingresos bajo tu control total. En lugar de ceder un porcentaje de cada entrada a una pasarela de terceros, pagas una tarifa fija de hosting, y te mantienes totalmente compatible con el GDPR al mantener los datos personales dentro de la infraestructura que gestionas.
Funciones clave de pretix
Ventas de Tickets Flexibles
Vende boletos pagados, gratuitos y basados en donaciones con cuotas, vales, selecciÃ³n de asientos y disponibilidad basada en el tiempo en mÃºltiples eventos desde una sola tienda.
Pagos integrados
Integraciones nativas con Stripe, PayPal, SEPA, transferencia bancaria y muchas otras pasarelas â€” no se requiere un mercado de plugins de terceros.
Planos de asientos
SelecciÃ³n de asientos interactiva y visual con categorÃas, diferenciaciÃ³n de precios y asientos accesibles para teatros, salas y estadios.
Registro presencial
Las aplicaciones de escÃ¡ner complementarias para dispositivos mÃ³viles y de escritorio validan boletos con cÃ³digo QR en la entrada, incluyendo un modo sin conexiÃ³n para recintos con poca conectividad.
Tiendas multilenguaje
Lanza tiendas de boletos localizadas en mÃ¡s de 30 idiomas con correos electrÃ³nicos traducidos, diseÃ±os de boletos y flujos de pago listos para usar.
API REST y Webhooks
Integre pretix con CRMs, sistemas de contabilidad y la impresiÃ³n de credenciales a travÃ©s de una API REST documentada y webhooks basados en eventos.
Â¿Por quÃ© ejecutar pretix en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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