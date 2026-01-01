PrestaShop es una plataforma de ecommerce de código abierto con todas las funciones, utilizada por comerciantes en más de 190 países. Ofrece todo lo necesario para operar una tienda online profesional de inmediato: gestión del catálogo de productos, procesamiento de pedidos, pasarelas de pago integradas (PayPal, Stripe y más), compatibilidad con múltiples idiomas y divisas, y herramientas SEO integradas — todo gestionado desde un panel de administración intuitivo.

Alojar PrestaShop en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes y los registros de pago bajo tu control, te permite ajustar PHP y MySQL para un rendimiento óptimo y escala con tu negocio sin tarifas por transacción ni precios por asiento de las plataformas de ecommerce alojadas.