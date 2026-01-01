Despliega PowerDNS-Admin con un solo clic de instalaciÃ³n.
Interfaz web moderna para gestionar zonas de PowerDNS, registros, usuarios y control de acceso desde un Ãºnico panel de control.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin es una interfaz web de cÃ³digo abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que le proporciona una interfaz de usuario amigable para administrar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuraciÃ³n ni crear llamadas a la API manualmente. Es compatible con el control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticaciÃ³n a travÃ©s de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticaciÃ³n de dos factores opcional.
Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend MariaDB, para que obtenga una pila de alojamiento DNS totalmente integrada en su propio VPS. El autoalojamiento coloca sus servidores de nombres, datos de zona y API de DNS completamente en la infraestructura que usted controla, sin tarifas por zona y sin un proveedor de DNS de terceros involucrado.
Funciones clave de PowerDNS-Admin
GestiÃ³n de zonas UI
Cree, edite y elimine zonas y registros DNS directos e inversos a travÃ©s de un panel web limpio en lugar de editar archivos de zona o llamar a APIs sin procesar.
Servidor PowerDNS incluido
Incluye un servidor autoritativo PowerDNS listo para usar con la API HTTP habilitada e integrado con la interfaz de administraciÃ³n, para que la pila estÃ© operativa desde el primer momento.
Control de acceso basado en roles
Asigna administradores, operadores y usuarios a nivel de zona con permisos granulares por zona para que los equipos puedan gestionar el DNS sin compartir una cuenta de superadministrador.
AutenticaciÃ³n empresarial
ConÃ©ctese a los sistemas de identidad existentes con LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), y autenticaciÃ³n de dos factores TOTP opcional para cuentas locales.
Registro de actividad y auditorÃa
Cada cambio de zona y registro se registra con el usuario responsable, lo que le proporciona un registro de auditorÃa completo para el cumplimiento y la resoluciÃ³n de incidentes.
Plantillas de zona e IDN
Las plantillas de zona reutilizables aceleran la incorporaciÃ³n de nuevos dominios, mientras que el soporte completo para IDN y Punycode cubre los nombres de dominio internacionalizados sin conversiÃ³n manual.
Â¿Por quÃ© ejecutar PowerDNS-Admin en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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