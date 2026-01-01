PowerDNS-Admin es una interfaz web de cÃ³digo abierto para el servidor DNS autoritativo PowerDNS, que le proporciona una interfaz de usuario amigable para administrar zonas DNS directas e inversas, registros, plantillas y claves DNSSEC sin editar archivos de configuraciÃ³n ni crear llamadas a la API manualmente. Es compatible con el control de acceso basado en roles, permisos por zona, registro de actividad y autenticaciÃ³n a travÃ©s de LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) y cuentas locales integradas con autenticaciÃ³n de dos factores opcional.

Esta plantilla agrupa PowerDNS-Admin junto con un servidor autoritativo PowerDNS y un backend MariaDB, para que obtenga una pila de alojamiento DNS totalmente integrada en su propio VPS. El autoalojamiento coloca sus servidores de nombres, datos de zona y API de DNS completamente en la infraestructura que usted controla, sin tarifas por zona y sin un proveedor de DNS de terceros involucrado.