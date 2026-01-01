Implementa Plone en una instalación de un solo clic.
Sistema de gestión de contenido seguro y de código abierto, en el que confían gobiernos, universidades y empresas desde hace más de dos décadas.
Elige un plan VPS para Plone
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Plone
Plone es un CMS de código abierto maduro, de nivel empresarial, construido sobre una sólida base de Python. Impulsa miles de sitios en agencias gubernamentales, universidades, ONG y corporaciones globales, con una trayectoria de más de 20 años sin una sola vulnerabilidad de ejecución remota de código reportada. Plone 6 incluye la interfaz de usuario clásica (Classic UI), un entorno editorial con todas las funciones, control de acceso granular basado en roles, contenido multilingüe, control de versiones y un rico ecosistema de complementos que supera los 300 paquetes.
Alojar Plone por tu cuenta en tu VPS te da la propiedad completa de tu contenido y datos de usuario, sin licencias por asiento, y la flexibilidad de extender la plataforma a través de complementos de Python y una API REST que impulsa flujos de trabajo de publicación headless e híbridos.
Funciones clave de Plone
Seguridad avanzada
Plone tiene un historial de seguridad de 20 años y un equipo de seguridad dedicado — lo que lo convierte en el CMS preferido para organizaciones gubernamentales y de atención médica que no pueden permitirse sufrir filtraciones.
Control de Acceso Granular
Define roles y permisos en cualquier nivel del árbol de contenido, para que los editores, revisores y lectores vean y modifiquen solo aquello a lo que están autorizados a acceder.
Versionado completo de contenido
Cada cambio de contenido se rastrea y es reversible — compare versiones, restaure estados anteriores y mantenga un registro de auditoría completo sin complementos adicionales.
Soporte multilingüe
Administra el contenido en múltiples idiomas con flujos de trabajo de traducción integrados, navegación con reconocimiento de idioma y controles de publicación por idioma.
REST API
La capa plone.restapi expone todo el contenido y la configuración como puntos finales JSON, lo que permite la publicación sin interfaz, aplicaciones móviles e integraciones de terceros.
Ecosistema Extensible de Complementos
Más de 300 complementos de la comunidad cubren comercio electrónico, autenticación LDAP, búsqueda avanzada y flujos de trabajo personalizados — todos instalables sin bifurcar el núcleo.
¿Por qué ejecutar Plone en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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