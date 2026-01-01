Implementa PieFed con una instalación de un solo clic.
Agregador de enlaces federado estilo Reddit y plataforma de discusión con herramientas de moderación de primera clase e interoperabilidad con ActivityPub.
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PieFed es un agregador de enlaces federado de código abierto y una plataforma de discusión — una alternativa a Lemmy y Mbin escrita en Python con Flask. Se conecta al Fediverso más amplio a través de ActivityPub para que los usuarios de Lemmy, Mbin, Mastodon y otros servidores compatibles puedan suscribirse a las comunidades que alojas, y tus miembros puedan seguir comunidades en cualquier lugar.
PieFed se diferencia por un fuerte enfoque en la salud de la comunidad: los niveles de confianza integrados, las advertencias de contenido, la curación de feeds basada en temas y las herramientas de moderación granular son fundamentales para la plataforma en lugar de extensiones añadidas. El autoalojamiento en tu VPS mantiene la propiedad del contenido, la política de moderación y los datos de los miembros totalmente bajo tu control, sin manipulación algorítmica del feed ni dependencia de la plataforma.
Funciones clave de PieFed
Federación de ActivityPub
Interopera con Lemmy, Mbin, Mastodon y otros servicios de Fediverse para que tus comunidades lleguen a usuarios de toda la red sin limitarlos a una sola plataforma.
Moderación de primera clase
Los niveles de confianza, las colas de reportes, las advertencias de contenido y las reglas por comunidad dan a los moderadores un control preciso sobre la calidad de la discusión desde el primer día.
Feeds basados en temas
Agrupa comunidades relacionadas en temas y permite a los usuarios seguir áreas de interés completas en lugar de suscribirse a comunidades una por una.
Votación y Respuestas en Hilo
Comentarios anidados al estilo de Reddit, ya conocidos, con votación a favor y en contra y múltiples órdenes de clasificación para jerarquizar las discusiones.
API Integrada
La API Alpha compatible con clientes Lemmy permite a los usuarios navegar y publicar desde aplicaciones móviles y de escritorio de terceros ya existentes en el ecosistema.
Pila de Python ligera
Flask, PostgreSQL, Redis y Celery funcionan eficientemente en hardware VPS modesto, dejando margen para el crecimiento de la comunidad sin costos de infraestructura.
¿Por qué ejecutar PieFed en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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