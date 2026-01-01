Implementa phpIPAM con instalación de un solo clic.
Herramienta de gestión de direcciones IP de código abierto para el seguimiento y la organización de subredes IPv4/IPv6 y recursos de red.
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Todo lo que puedes crear con phpIPAM
phpIPAM es una aplicación de gestión de direcciones IP (IPAM) autohospedada y basada en la web que ofrece a los administradores de red una forma estructurada de rastrear y organizar el espacio de direcciones IPv4 e IPv6. En lugar de mantener hojas de cálculo o depender de software propietario de gestión de red, phpIPAM proporciona una interfaz respaldada por una base de datos para la planificación de subredes, el seguimiento de la asignación de IP, la gestión de VLAN y el descubrimiento automatizado de la red.
Ejecutar phpIPAM en su propia infraestructura significa que sus datos de direcciones IP —subredes, asignaciones de VLAN, mapeos NAT y registros de dispositivos— permanecen en servidores que usted controla, sin dependencia de la nube ni costo de licencia. El escáner de red incorporado hace ping a los hosts en un horario configurable para mantener el estado de IP actualizado, y la API REST le permite integrar la gestión de IP en los procesos de aprovisionamiento y los flujos de trabajo de automatización.
Funciones clave de phpIPAM
Visualización de subred
Ver el espacio de direcciones IPv4 e IPv6 gráficamente, con seguimiento del espacio libre y la jerarquía de subredes mostrada de un vistazo.
Escaneo de red automatizado
El descubrimiento de red integrado hace ping a los hosts en un horario configurable y actualiza el estado de IP automáticamente sin intervención manual.
Gestión de VLAN y VRF
Rastree VLANs y VRFs junto con las direcciones IP para mantener una imagen completa de la segmentación de su red.
Acceso a la API REST
La gestión programática de IP a través de la API REST le permite integrar phpIPAM en flujos de trabajo de aprovisionamiento y automatización de infraestructura.
Integración de PowerDNS
Sincroniza los registros de nombre de host y de IP directamente con PowerDNS para mantener los datos de DNS e IPAM consistentes sin actualizaciones manuales.
¿Por qué ejecutar phpIPAM en Hostinger?
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