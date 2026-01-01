Despliega Paymenter con instalación de un solo clic.
Plataforma de código abierto de facturación y gestión de suscripciones diseñada para empresas de hosting, con integraciones de Stripe, PayPal y aprovisionamiento automático.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Paymenter
Paymenter es una plataforma de facturación de código abierto diseñada específicamente para empresas de hosting y proveedores de servicios que necesitan una gestión de suscripciones profesional sin tarifas por transacción ni costos de licencias propietarias. Maneja todo el ciclo de vida del cliente —desde el aprovisionamiento de servicios hasta la generación de facturas y la recaudación de pagos— con integraciones nativas para Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk y DirectAdmin. Construido sobre Laravel con un panel de administración limpio, Paymenter ofrece a las empresas de hosting la flexibilidad de personalizar cada aspecto de su experiencia de facturación.
Alojar Paymenter por tu cuenta en tu VPS significa que no hay recargos por transacción, ni límites de clientes, y un control total sobre la plataforma. MariaDB y Redis se ejecutan localmente para experiencias de pago rápidas y operaciones de administración responsivas, mientras que la licencia MIT te permite modificar y extender la plataforma para que coincida con tu modelo de negocio exacto.
Funciones clave de Paymenter
Gestión de Suscripciones
Gestiona la facturación recurrente con ciclos flexibles, recordatorios automáticos de renovación y prorrateo para que a los clientes siempre se les cobre con precisión por los servicios que utilizan.
Aprovisionamiento automático
Las nuevas órdenes de servicio aprovisionan recursos automáticamente a través de integraciones con Pterodactyl, cPanel, Plesk o DirectAdmin, eliminando la configuración manual entre el pago y la entrega.
Múltiples Pasarelas de Pago
Acepte pagos a través de Stripe, PayPal y Mollie directamente, ofreciendo a los clientes las opciones de pago que prefieren sin necesidad de integraciones personalizadas.
Portal de Autoservicio del Cliente
Los clientes gestionan sus propios servicios, facturas y detalles de cuenta a través de un portal de marca, reduciendo el volumen de tickets de soporte para preguntas de facturación rutinarias.
Sistema de Plugins Extensible
Agregue integraciones personalizadas, pasarelas de pago y módulos de aprovisionamiento a través de la arquitectura de complementos sin modificar el código central de la plataforma.
¿Por qué ejecutar Paymenter en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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