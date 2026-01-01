PatchMon es una plataforma de código abierto para la gestión de parches de Linux y monitoreo de flotas que ofrece a los administradores de sistemas un único panel para rastrear, aprobar e implementar parches en todos los hosts Linux gestionados. Proporciona visibilidad en tiempo real del estado de los paquetes, aplicación de parches orquestada con flujos de trabajo de aprobación, escaneo de cumplimiento de OpenSCAP y CIS, auditoría de seguridad de Docker Bench y una terminal SSH en el navegador impulsada por Apache Guacamole — todo sin requerir ningún cliente SSH en la máquina de gestión.

A diferencia de las soluciones comerciales de gestión de parches que cobran tarifas por nodo, PatchMon es gratuito para autoalojar y se conecta a los hosts gestionados a través de un agente ligero. Todo el historial de parches, los informes de cumplimiento y el inventario de hosts permanecen en tu propia infraestructura sin enviar datos a servicios externos.