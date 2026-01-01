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Todo lo que puedes crear con Papermerge

Papermerge es un sistema de gestión de documentos de código abierto diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Sube archivos PDF o imágenes escaneadas y Papermerge extrae automáticamente el texto mediante OCR, haciendo que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados te brindan un control preciso sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado tanto para pequeñas empresas como para despachos profesionales.

Alojar Papermerge en tu propio VPS significa que los registros financieros sensibles, los documentos legales y los archivos personales nunca abandonan tu infraestructura. Evitas las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtienes capacidad ilimitada de documentos, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad de integrarte con los flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.

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Funciones clave de Papermerge

Extracción automática de OCR

Papermerge extrae texto con capacidad de búsqueda de archivos PDF e imágenes escaneadas automáticamente al subirlos, convirtiendo una pila de documentos escaneados en una base de datos consultable.

Búsqueda de texto completo

Busque en todo el contenido y los metadatos de cada documento en su archivo, con filtros por fecha, etiquetas y campos personalizados para una recuperación precisa.

Organización de Etiquetas y Carpetas

Combine jerarquías de carpetas con etiquetas flexibles y campos de metadatos personalizados para construir una estructura de organización que coincida con la forma en que su negocio realmente funciona.

Permisos multiusuario

El control de acceso basado en roles permite a los equipos compartir un único archivo de documentos mientras mantiene los archivos confidenciales visibles solo para los usuarios autorizados.

Operaciones con páginas de PDF

Fusiona, divide y reordena páginas PDF directamente dentro de Papermerge, eliminando la necesidad de un editor de PDF separado al limpiar documentos escaneados.

¿Por qué ejecutar Papermerge en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Maxim Shishkin
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