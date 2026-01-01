Papermerge es un sistema de gestión de documentos de código abierto diseñado para convertir el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Sube archivos PDF o imágenes escaneadas y Papermerge extrae automáticamente el texto mediante OCR, haciendo que cada factura, contrato y recibo sea instantáneamente localizable por su contenido. La organización basada en etiquetas, las jerarquías de carpetas y los campos de metadatos personalizados te brindan un control preciso sobre cómo se estructuran y recuperan los documentos. El soporte multiusuario con permisos basados en roles lo hace adecuado tanto para pequeñas empresas como para despachos profesionales.

Alojar Papermerge en tu propio VPS significa que los registros financieros sensibles, los documentos legales y los archivos personales nunca abandonan tu infraestructura. Evitas las tarifas mensuales de almacenamiento en la nube mientras obtienes capacidad ilimitada de documentos, la capacidad de aplicar políticas de retención personalizadas y la flexibilidad de integrarte con los flujos de trabajo existentes a través de la API REST de Papermerge.