Hasta un 69% de descuento en Paisa

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Rastreador de finanzas personales de cÃ³digo abierto que utiliza contabilidad de doble entrada para una visibilidad completa de activos, gastos y patrimonio neto.

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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
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KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Paisa

Paisa es un rastreador de finanzas personales autoalojado construido sobre el modelo de contabilidad de doble entrada. Te ofrece una imagen precisa y completa de tus finanzas â€”activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio netoâ€”, registrados mediante archivos de diario de texto plano que posees por completo. A diferencia de las aplicaciones de finanzas basadas en la nube, todos tus datos permanecen en tu propio servidor sin tarifas de suscripciÃ³n y sin que ningÃºn tercero acceda a tus registros financieros.

La interfaz web transforma tu diario contable en paneles interactivos: desgloses de gastos por categorÃ­a, grÃ¡ficos de asignaciÃ³n de activos, proyecciones de objetivos de jubilaciÃ³n y seguimiento del rendimiento de inversiones para fondos mutuos y acciones. El soporte multidivisa gestiona las finanzas distribuidas en diferentes paÃ­ses o clases de activos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Paisa

Contabilidad de partida doble

Cada transacciÃ³n se registra con asientos de dÃ©bito y crÃ©dito coincidentes, lo que le brinda un seguimiento matemÃ¡ticamente preciso que detecta errores automÃ¡ticamente.

Panel de control de patrimonio neto

Una vista Ãºnica consolida todos los activos y pasivos a lo largo del tiempo, mostrando cÃ³mo tu posiciÃ³n financiera general cambia mes a mes.

Seguimiento del rendimiento de la inversiÃ³n

Rastrea el rendimiento de fondos mutuos y acciones con cÃ¡lculos XIRR para que siempre sepas el rendimiento anualizado real de cada inversiÃ³n.

AnÃ¡lisis de presupuesto vs. real

Compara el gasto planificado con los gastos reales por categorÃ­a para identificar a dÃ³nde va realmente tu dinero en comparaciÃ³n con dÃ³nde planeaste gastarlo.

Archivos de datos de texto sin formato

Todos los datos financieros se almacenan en archivos de diario legibles por humanos que puedes editar, controlar versiones y respaldar independientemente de la aplicaciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar Paisa en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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