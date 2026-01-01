Despliega Paisa con un solo clic de instalaciÃ³n.
Rastreador de finanzas personales de cÃ³digo abierto que utiliza contabilidad de doble entrada para una visibilidad completa de activos, gastos y patrimonio neto.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Paisa
Paisa es un rastreador de finanzas personales autoalojado construido sobre el modelo de contabilidad de doble entrada. Te ofrece una imagen precisa y completa de tus finanzas â€”activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio netoâ€”, registrados mediante archivos de diario de texto plano que posees por completo. A diferencia de las aplicaciones de finanzas basadas en la nube, todos tus datos permanecen en tu propio servidor sin tarifas de suscripciÃ³n y sin que ningÃºn tercero acceda a tus registros financieros.
La interfaz web transforma tu diario contable en paneles interactivos: desgloses de gastos por categorÃa, grÃ¡ficos de asignaciÃ³n de activos, proyecciones de objetivos de jubilaciÃ³n y seguimiento del rendimiento de inversiones para fondos mutuos y acciones. El soporte multidivisa gestiona las finanzas distribuidas en diferentes paÃses o clases de activos.
Funciones clave de Paisa
Contabilidad de partida doble
Cada transacciÃ³n se registra con asientos de dÃ©bito y crÃ©dito coincidentes, lo que le brinda un seguimiento matemÃ¡ticamente preciso que detecta errores automÃ¡ticamente.
Panel de control de patrimonio neto
Una vista Ãºnica consolida todos los activos y pasivos a lo largo del tiempo, mostrando cÃ³mo tu posiciÃ³n financiera general cambia mes a mes.
Seguimiento del rendimiento de la inversiÃ³n
Rastrea el rendimiento de fondos mutuos y acciones con cÃ¡lculos XIRR para que siempre sepas el rendimiento anualizado real de cada inversiÃ³n.
AnÃ¡lisis de presupuesto vs. real
Compara el gasto planificado con los gastos reales por categorÃa para identificar a dÃ³nde va realmente tu dinero en comparaciÃ³n con dÃ³nde planeaste gastarlo.
Archivos de datos de texto sin formato
Todos los datos financieros se almacenan en archivos de diario legibles por humanos que puedes editar, controlar versiones y respaldar independientemente de la aplicaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Paisa en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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