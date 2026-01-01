OTOBO es una plataforma de gestión de tickets y servicios totalmente de código abierto y basada en la web, bifurcada de ((OTRS)) Community Edition en 2019. Ofrece capacidades de mesa de ayuda de TI de nivel empresarial —colas de tickets, seguimiento de SLA, una base de conocimientos/preguntas frecuentes integrada, flujos de trabajo ITSM y una CMDB— sin tarifas de licencia ni dependencia de proveedor. OTOBO soporta comunicación multicanal a través de correo electrónico, teléfono y formularios web, y viene con un motor de automatización basado en reglas que maneja el enrutamiento, las escaladas y las notificaciones de forma predeterminada.

Alojar OTOBO en tu propio VPS pone todos los datos de los tickets, registros de clientes e informes de SLA bajo tu control. Esta plantilla despliega la pila de producción completa: la aplicación web OTOBO y el demonio en segundo plano, MariaDB para almacenamiento persistente, un nodo Elasticsearch dedicado para una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets, y Redis para el almacenamiento en caché de sesiones y el rendimiento.