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Aplicación de presupuesto por cubos de código abierto para tomar el control de tus finanzas personales con un enfoque estructurado y basado en categorías.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con OpenBudgeteer

OpenBudgeteer es una aplicación de finanzas personales autoalojada basada en el principio de presupuesto por cubos — inspirada en herramientas como YNAB y Buckets. Asignas cada dólar de ingresos a cubos de gasto específicos antes de que comience el mes, dándote un plan claro e intencional para tu dinero en lugar de reaccionar a los gastos a medida que surgen.

Construido con .NET y Blazor Server, OpenBudgeteer se ejecuta completamente en tu propia infraestructura para que tus datos financieros nunca toquen una nube de terceros. Se conecta a una base de datos PostgreSQL para un almacenamiento duradero y soporta autenticación opcional para asegurar el acceso. Destacado en la lista Awesome Self-Hosted, es una opción confiable para usuarios preocupados por la privacidad que buscan una alternativa capaz y gratuita al software de presupuesto comercial.

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Funciones clave de OpenBudgeteer

Presupuesto por categorías

Asigna cada dólar de ingresos a categorías de gasto predefinidas al inicio de cada mes, manteniendo tus finanzas organizadas y bajo control.

Propiedad total de los datos

Sus datos financieros se almacenan exclusivamente en su propio VPS — sin nube de terceros, sin tarifas de suscripción y sin dependencia de proveedor.

Autenticación opcional

Proteja su presupuesto con autenticación de nombre de usuario y contraseña integrada, manteniendo la información financiera confidencial accesible solo para usted.

Persistencia de PostgreSQL

Almacena todas las transacciones y datos de presupuesto en una base de datos PostgreSQL dedicada para una persistencia confiable y a prueba de fallos, y una copia de seguridad sencilla.

Interfaz de usuario de Blazor Server

La interfaz web moderna y responsiva impulsada por Blazor Server ofrece una experiencia de presupuesto rápida e interactiva directamente en el navegador.

¿Por qué ejecutar OpenBudgeteer en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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