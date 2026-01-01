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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Open Source POS

Punto de Venta de Código Abierto es un punto de venta basado en web con PHP, diseñado para pequeñas tiendas minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tableta, laptop o PC de mostrador, por lo que el mismo backend impulsa el proceso de pago, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que tú controlas — sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia de proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.

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Funciones clave de Open Source POS

Caja minorista

Procese ventas, devoluciones y apartados con escaneo de código de barras, búsqueda de artículos y recibos personalizables impresos en impresoras térmicas estándar.

Seguimiento de inventario

Rastrea los niveles de inventario, establece umbrales de reorden y gestiona proveedores en múltiples categorías de artículos con ajustes automáticos en cada venta.

Gestión de clientes

Mantener una base de datos de clientes con historial de compras, puntos de lealtad, saldos de crédito en tienda y niveles de precios por cliente.

Reportes de ventas

Genera informes detallados sobre ventas, impuestos, pagos, ganancias y descuentos en rangos de fechas configurables y filtros de empleados.

Cuentas de empleados

Cree inicios de sesión individuales para empleados con permisos basados en roles para separar el acceso de cajero, gerente y de informes en una terminal compartida.

Impuestos multidivisa

Configure múltiples tasas de impuestos, monedas y métodos de pago para que coincidan con las reglas minoristas locales y las preferencias de pago del cliente.

¿Por qué ejecutar Open Source POS en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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