Despliega POS de Código Abierto con una instalación de un solo clic.
Sistema de punto de venta basado en la web para tiendas minoristas con inventario, gestión de clientes y reportes de ventas.
Elige un plan VPS para Open Source POS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Open Source POS
Punto de Venta de Código Abierto es un punto de venta basado en web con PHP, diseñado para pequeñas tiendas minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tableta, laptop o PC de mostrador, por lo que el mismo backend impulsa el proceso de pago, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que tú controlas — sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia de proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.
Funciones clave de Open Source POS
Caja minorista
Procese ventas, devoluciones y apartados con escaneo de código de barras, búsqueda de artículos y recibos personalizables impresos en impresoras térmicas estándar.
Seguimiento de inventario
Rastrea los niveles de inventario, establece umbrales de reorden y gestiona proveedores en múltiples categorías de artículos con ajustes automáticos en cada venta.
Gestión de clientes
Mantener una base de datos de clientes con historial de compras, puntos de lealtad, saldos de crédito en tienda y niveles de precios por cliente.
Reportes de ventas
Genera informes detallados sobre ventas, impuestos, pagos, ganancias y descuentos en rangos de fechas configurables y filtros de empleados.
Cuentas de empleados
Cree inicios de sesión individuales para empleados con permisos basados en roles para separar el acceso de cajero, gerente y de informes en una terminal compartida.
Impuestos multidivisa
Configure múltiples tasas de impuestos, monedas y métodos de pago para que coincidan con las reglas minoristas locales y las preferencias de pago del cliente.
¿Por qué ejecutar Open Source POS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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