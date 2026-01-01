Punto de Venta de Código Abierto es un punto de venta basado en web con PHP, diseñado para pequeñas tiendas minoristas, cafeterías y negocios de servicios que necesitan un sistema de caja completo sin tarifas SaaS por terminal. La interfaz basada en navegador funciona en cualquier tableta, laptop o PC de mostrador, por lo que el mismo backend impulsa el proceso de pago, las actualizaciones de inventario y los informes desde cualquier dispositivo en la red local.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los registros de clientes, el historial de ventas y los datos de precios en una infraestructura que tú controlas — sin suscripción mensual, sin porcentaje por transacción y sin dependencia de proveedor. La base de datos MariaDB incluida se aprovisiona automáticamente y se mantiene en volúmenes con nombre para actualizaciones seguras.