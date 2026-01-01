Despliega Open Journal Systems con instalación de un solo clic.
Plataforma de gestión y publicación de revistas académicas de código abierto, utilizada por miles de revistas en todo el mundo.
Elige un plan VPS para Open Journal Systems
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) es una plataforma gratuita de código abierto desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP) para gestionar el flujo de trabajo completo de una revista académica — desde el envío y la revisión por pares hasta la edición, producción y publicación en línea. Es el sistema de gestión de revistas de acceso abierto más utilizado en el mundo, impulsando decenas de miles de revistas en universidades, instituciones de investigación y editoriales independientes a nivel global.
Alojar OJS en tu propio VPS le da a tu revista una independencia total de las plataformas de publicación comerciales, sin tarifas por artículo, sin costos de suscripción y con la propiedad total de tus datos de envío y archivo de publicaciones. La plataforma soporta implementaciones multi-revista, lo que la hace adecuada para instituciones que gestionan varios títulos desde una sola instalación.
Funciones clave de Open Journal Systems
Flujo de trabajo completo de envío
Gestiona el ciclo de vida editorial completo, desde el envío del autor, pasando por la revisión por pares, la corrección de estilo, la maquetación y la publicación final, todo en una sola plataforma.
Gestión de revisión por pares
Asigna revisores, haz seguimiento de las fechas límite de revisión, envía recordatorios y recopila las decisiones de los revisores desde un panel editorial estructurado.
Publicación de acceso abierto
Publique artículos bajo licencias de acceso abierto con integración DOI, soporte ORCID y metadatos indexados para su descubribilidad.
Ecosistema de plugins
Extienda OJS con plugins para estadísticas, métricas de uso, gestión de suscripciones, pasarelas de pago e integraciones de servicios de terceros.
Soporte multilenguaje
OJS incluye traducciones para docenas de idiomas y es compatible con interfaces y contenido de revistas bilingües o multilingües.
¿Por qué ejecutar Open Journal Systems en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.