Despliega Open Dronelog con instalaciĆ³n de un solo clic.
Analizador autoalojado para registros de vuelo de drones DJI y Litchi con mapas 3D, grĆ”ficos de telemetrĆa y reportes de vuelo imprimibles.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Open Dronelog
Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de cĆ³digo abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a travĆ©s de un panel web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean tu historial de vuelos detrĆ”s de suscripciones o lĆmites de carga, cada vuelo, nĆŗmero de serie de baterĆa y muestra de telemetrĆa permanece en tu propio servidor, y los anĆ”lisis se ejecutan localmente con un muestreo automĆ”tico para conjuntos de datos muy grandes.
Alojar Open Dronelog en tu propio VPS mantiene las rutas de vuelo identificables personalmente, los nĆŗmeros de serie de los drones y el historial de la baterĆa completamente bajo tu control. Puedes sincronizar registros automĆ”ticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulaciĆ³n A4 imprimibles para las autoridades y compartir una Ćŗnica instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.
Funciones clave de Open Dronelog
ImportaciĆ³n de registros multiformato
Importa exportaciones de DJI .txt, Litchi CSV y Airdata con detecciĆ³n automĆ”tica de unidades, deduplicaciĆ³n inteligente y complementos de anĆ”lisis de terceros opcionales.
Mapas de Vuelo Interactivos
Reproduce vuelos en un mapa 3D con capas seleccionables de SatĆ©lite, TopogrĆ”ficas o OpenStreetMap, control de velocidad variable y visualizaciĆ³n en vivo de los controles RC.
GrĆ”ficos de TelemetrĆa
GrĆ”ficos sincronizados de arrastrar para hacer zoom para altura, velocidad, voltajes de celdas de baterĆa, actitud, seĆ±al RC, GPS y distancia al punto de origen para cada vuelo.
Seguimiento de la salud de la baterĆa
Los recuentos de ciclos por baterĆa, el historial de capacidad de carga completa y las tendencias de minutos de uso te ayudan a detectar la degradaciĆ³n antes de que una baterĆa falle en vuelo.
Informes de vuelo imprimibles
Generar informes HTML A4 configurables con grupos de campos seleccionables, datos meteorolĆ³gicos y agrupaciĆ³n dĆa a dĆa que se imprimen directamente a PDF para las autoridades.
Almacenamiento local primero
Todos los vuelos residen en una base de datos local de DuckDB con exportaciĆ³n a CSV, JSON, GPX y KML, ademĆ”s de copia de seguridad y restauraciĆ³n completas ā no se requiere carga a la nube.
ĀæPor quĆ© ejecutar Open Dronelog en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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