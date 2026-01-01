Hasta un 69% de descuento en Open Dronelog

Despliega Open Dronelog con instalaciĆ³n de un solo clic.

Analizador autoalojado para registros de vuelo de drones DJI y Litchi con mapas 3D, grĆ”ficos de telemetrĆ­a y reportes de vuelo imprimibles.

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VPS administrado con IA
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MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
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MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Open Dronelog

Open Dronelog es un analizador de registros de vuelo de drones de cĆ³digo abierto que importa exportaciones de DJI, Litchi y Airdata a una base de datos local de DuckDB y las expone a travĆ©s de un panel web interactivo. A diferencia de los servicios en la nube que bloquean tu historial de vuelos detrĆ”s de suscripciones o lĆ­mites de carga, cada vuelo, nĆŗmero de serie de baterĆ­a y muestra de telemetrĆ­a permanece en tu propio servidor, y los anĆ”lisis se ejecutan localmente con un muestreo automĆ”tico para conjuntos de datos muy grandes.

Alojar Open Dronelog en tu propio VPS mantiene las rutas de vuelo identificables personalmente, los nĆŗmeros de serie de los drones y el historial de la baterĆ­a completamente bajo tu control. Puedes sincronizar registros automĆ”ticamente desde una carpeta montada, generar informes de regulaciĆ³n A4 imprimibles para las autoridades y compartir una Ćŗnica instancia con todo un equipo de drones sin tarifas por piloto.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Open Dronelog

ImportaciĆ³n de registros multiformato

Importa exportaciones de DJI .txt, Litchi CSV y Airdata con detecciĆ³n automĆ”tica de unidades, deduplicaciĆ³n inteligente y complementos de anĆ”lisis de terceros opcionales.

Mapas de Vuelo Interactivos

Reproduce vuelos en un mapa 3D con capas seleccionables de SatĆ©lite, TopogrĆ”ficas o OpenStreetMap, control de velocidad variable y visualizaciĆ³n en vivo de los controles RC.

GrĆ”ficos de TelemetrĆ­a

GrĆ”ficos sincronizados de arrastrar para hacer zoom para altura, velocidad, voltajes de celdas de baterĆ­a, actitud, seĆ±al RC, GPS y distancia al punto de origen para cada vuelo.

Seguimiento de la salud de la baterĆ­a

Los recuentos de ciclos por baterĆ­a, el historial de capacidad de carga completa y las tendencias de minutos de uso te ayudan a detectar la degradaciĆ³n antes de que una baterĆ­a falle en vuelo.

Informes de vuelo imprimibles

Generar informes HTML A4 configurables con grupos de campos seleccionables, datos meteorolĆ³gicos y agrupaciĆ³n dĆ­a a dĆ­a que se imprimen directamente a PDF para las autoridades.

Almacenamiento local primero

Todos los vuelos residen en una base de datos local de DuckDB con exportaciĆ³n a CSV, JSON, GPX y KML, ademĆ”s de copia de seguridad y restauraciĆ³n completas ā no se requiere carga a la nube.

ĀæPor quĆ© ejecutar Open Dronelog en Hostinger?

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Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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