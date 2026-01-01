Implementa Open Archiver con un solo clic.
Archivado de correo electrónico de código abierto para cumplimiento normativo para Gmail, Microsoft 365, IMAP e importaciones de PST con búsqueda de texto completo.
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Todo lo que puedes crear con Open Archiver
Open Archiver es una plataforma de archivo de correo electrónico autohospedada y de cumplimiento normativo que ingiere mensajes de Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos y archivos PST o MBOX masivos en un archivo local a prueba de manipulaciones. Los correos electrónicos se almacenan en el formato estándar .eml, se desduplican, se cifran en reposo y son indexados por Meilisearch con Apache Tika analizando los archivos adjuntos para que cada palabra dentro de archivos PDF, documentos de Word y hojas de cálculo sea instantáneamente buscable.
Autohospedar Open Archiver mantiene cada mensaje, archivo adjunto y registro de acceso en su propia infraestructura, mientras sigue cumpliendo con los requisitos de retención, retención legal y auditoría de los que dependen las industrias reguladas. Los hashes de archivos detectan manipulaciones, las políticas de retención automatizan la gestión del ciclo de vida y una pista de auditoría inmutable registra cada acceso.
Funciones clave de Open Archiver
Ingesta universal de correo electrónico
Conéctate a Gmail, Microsoft 365, buzones IMAP genéricos, archivos PST, archivos MBOX o exportaciones .eml comprimidas para migraciones únicas y sincronización continua en tiempo real.
Buscar dentro de archivos adjuntos
Meilisearch indexa cada cuerpo de correo electrónico mientras que Apache Tika extrae texto de PDF, DOCX, XLSX y otros archivos adjuntos para que las búsquedas lleguen al interior de los documentos.
Almacenamiento a prueba de manipulaciones
Cada correo electrónico y archivo adjunto archivado se le aplica un hash al momento de la ingesta, se cifra en reposo y se verifica con un informe de integridad para que cualquier modificación sea detectada de inmediato.
Retención y registro de auditoría
Las políticas de retención granulares automatizan la gestión del ciclo de vida, mientras que un registro de auditoría inmutable registra quién accedió a qué mensajes y cuándo para los informes de cumplimiento.
Almacenamiento conectable
Almacene los correos electrónicos archivados en el sistema de archivos local del VPS o en cualquier backend de almacenamiento de objetos compatible con S3, como AWS S3 o MinIO, sin cambiar la implementación.
Reconstrucción de hilo
El descubrimiento de conversaciones agrupa las respuestas y los reenvíos en hilos completos para que los investigadores puedan revisar el contexto completo de cualquier mensaje en una sola vista.
¿Por qué ejecutar Open Archiver en Hostinger?
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