Open Archiver es una plataforma de archivo de correo electrónico autohospedada y de cumplimiento normativo que ingiere mensajes de Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos y archivos PST o MBOX masivos en un archivo local a prueba de manipulaciones. Los correos electrónicos se almacenan en el formato estándar .eml, se desduplican, se cifran en reposo y son indexados por Meilisearch con Apache Tika analizando los archivos adjuntos para que cada palabra dentro de archivos PDF, documentos de Word y hojas de cálculo sea instantáneamente buscable.

Autohospedar Open Archiver mantiene cada mensaje, archivo adjunto y registro de acceso en su propia infraestructura, mientras sigue cumpliendo con los requisitos de retención, retención legal y auditoría de los que dependen las industrias reguladas. Los hashes de archivos detectan manipulaciones, las políticas de retención automatizan la gestión del ciclo de vida y una pista de auditoría inmutable registra cada acceso.