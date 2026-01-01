Hasta un 69% de descuento en Odoo

Despliega Odoo con un solo clic.

Suite de cÃ³digo abierto de ERP y CRM que abarca ventas, contabilidad, inventario, comercio electrÃ³nico y mÃ¡s en una plataforma integrada.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN150.99/mes
Elegir plan
GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega Odoo con un solo clic.

Elige un plan VPS para Odoo

MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Odoo

Odoo es una suite integral de gestiÃ³n empresarial de cÃ³digo abierto utilizada por mÃ¡s de 10 millones de usuarios en 120 paÃ­ses. Su diseÃ±o modular le permite comenzar con las aplicaciones que necesita â€” CRM, contabilidad, inventario, comercio electrÃ³nico o gestiÃ³n de proyectos â€” y expandirse a medida que su negocio crece, todo desde una Ãºnica interfaz unificada.

Alojar Odoo en su propio VPS elimina los costos de suscripciÃ³n por usuario, mantiene todos sus datos comerciales bajo su control y le da la libertad de instalar mÃ³dulos e integraciones personalizados sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Odoo

CRM y Ventas integrados

Rastrea clientes potenciales, gestiona embudos de ventas y automatiza seguimientos en un CRM que se conecta directamente a la facturaciÃ³n y al inventario.

E-commerce integrado

Publica una tienda en lÃ­nea con un creador de sitios web de arrastrar y soltar, catÃ¡logo de productos e integraciones de pasarelas de pago.

Contabilidad y FacturaciÃ³n

Gestiona la facturaciÃ³n multidivisa, el cumplimiento fiscal y la conciliaciÃ³n bancaria sin una herramienta de contabilidad separada.

Inventario y FabricaciÃ³n

Gestionar el inventario en mÃºltiples almacenes, ejecutar flujos de trabajo MRP y rastrear la producciÃ³n con soporte para escaneo de cÃ³digos de barras.

Tienda de Aplicaciones Modular

Elige entre mÃ¡s de 30,000 mÃ³dulos de terceros para extender Odoo con flujos de trabajo e integraciones especÃ­ficos de la industria.

Â¿Por quÃ© ejecutar Odoo en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
Noel

Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as

PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Puedes consultar nuestra PolÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

Empezar

Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar

AureusERP

AureusERP

Plataforma ERP de cÃ³digo abierto que cubre finanzas, recursos humanos, inventario, ventas y CRM

Desplegar
Bagisto

Bagisto

Plataforma de ecommerce de cÃ³digo abierto basada en Laravel para tiendas online

Desplegar
EverShop

EverShop

Plataforma moderna de comercio electrÃ³nico de cÃ³digo abierto en Node.js, React, GraphQL y PostgreSQL

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciÃ³n sobre cÃ³mo interactÃºas con Ã©l, asÃ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciÃ³n, personalizaciÃ³n y anÃ¡lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolÃ­tica de cookies.