Odoo es una suite integral de gestiÃ³n empresarial de cÃ³digo abierto utilizada por mÃ¡s de 10 millones de usuarios en 120 paÃ­ses. Su diseÃ±o modular le permite comenzar con las aplicaciones que necesita â€” CRM, contabilidad, inventario, comercio electrÃ³nico o gestiÃ³n de proyectos â€” y expandirse a medida que su negocio crece, todo desde una Ãºnica interfaz unificada.

Alojar Odoo en su propio VPS elimina los costos de suscripciÃ³n por usuario, mantiene todos sus datos comerciales bajo su control y le da la libertad de instalar mÃ³dulos e integraciones personalizados sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable.