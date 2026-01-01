Despliega Odoo con un solo clic.
Suite de cÃ³digo abierto de ERP y CRM que abarca ventas, contabilidad, inventario, comercio electrÃ³nico y mÃ¡s en una plataforma integrada.
Elige un plan VPS para Odoo
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Odoo
Odoo es una suite integral de gestiÃ³n empresarial de cÃ³digo abierto utilizada por mÃ¡s de 10 millones de usuarios en 120 paÃses. Su diseÃ±o modular le permite comenzar con las aplicaciones que necesita â€” CRM, contabilidad, inventario, comercio electrÃ³nico o gestiÃ³n de proyectos â€” y expandirse a medida que su negocio crece, todo desde una Ãºnica interfaz unificada.
Alojar Odoo en su propio VPS elimina los costos de suscripciÃ³n por usuario, mantiene todos sus datos comerciales bajo su control y le da la libertad de instalar mÃ³dulos e integraciones personalizados sin restricciones. Esta plantilla incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable.
Funciones clave de Odoo
CRM y Ventas integrados
Rastrea clientes potenciales, gestiona embudos de ventas y automatiza seguimientos en un CRM que se conecta directamente a la facturaciÃ³n y al inventario.
E-commerce integrado
Publica una tienda en lÃnea con un creador de sitios web de arrastrar y soltar, catÃ¡logo de productos e integraciones de pasarelas de pago.
Contabilidad y FacturaciÃ³n
Gestiona la facturaciÃ³n multidivisa, el cumplimiento fiscal y la conciliaciÃ³n bancaria sin una herramienta de contabilidad separada.
Inventario y FabricaciÃ³n
Gestionar el inventario en mÃºltiples almacenes, ejecutar flujos de trabajo MRP y rastrear la producciÃ³n con soporte para escaneo de cÃ³digos de barras.
Tienda de Aplicaciones Modular
Elige entre mÃ¡s de 30,000 mÃ³dulos de terceros para extender Odoo con flujos de trabajo e integraciones especÃficos de la industria.
Â¿Por quÃ© ejecutar Odoo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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