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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con October CMS

October CMS es un sistema de gestiÃ³n de contenido moderno construido sobre el framework PHP Laravel. DiseÃ±ado tanto para desarrolladores como para equipos de contenido, combina una interfaz de backend limpia con una potente arquitectura de temas y plugins, lo que facilita la creaciÃ³n de sitios web personalizados y aplicaciones web de cualquier complejidad.

Alojar October CMS en tu VPS te da la propiedad total de tu contenido, temas y plugins sin tarifas por sitio ni dependencia de un proveedor. Con soporte para MySQL y MariaDB, un rico ecosistema de plugins de la comunidad y una base de cÃ³digo amigable para desarrolladores, se adapta a todo, desde blogs sencillos hasta plataformas multipÃ¡gina sofisticadas.

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Funciones clave de October CMS

FundaciÃ³n Laravel

Construido sobre el framework PHP Laravel, ofreciendo Eloquent ORM, Artisan CLI y convenciones familiares que hacen que la personalizaciÃ³n y la extensiÃ³n sean sencillas para desarrolladores PHP.

Ecosistema de plugins

Extiende la funcionalidad con plugins de la comunidad y oficiales que cubren formularios, SEO, galerÃ­as y autenticaciÃ³n sin escribir cÃ³digo personalizado.

Editor Visual de Backend

Administra pÃ¡ginas, diseÃ±os, parciales y bloques de contenido a travÃ©s de una interfaz de backend intuitiva sin editar archivos directamente en el servidor.

Sistema de Temas Flexible

Cree o personalice temas utilizando plantillas Twig y configuraciones de componentes definidas en YAML que separan limpiamente la presentaciÃ³n de la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n.

API de Contenido Headless

Exponga contenido a travÃ©s de puntos finales de la API REST para potenciar front-ends sin cabeza junto con pÃ¡ginas tradicionales renderizadas por el servidor desde la misma instalaciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar October CMS en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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