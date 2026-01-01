October CMS es un sistema de gestiÃ³n de contenido moderno construido sobre el framework PHP Laravel. DiseÃ±ado tanto para desarrolladores como para equipos de contenido, combina una interfaz de backend limpia con una potente arquitectura de temas y plugins, lo que facilita la creaciÃ³n de sitios web personalizados y aplicaciones web de cualquier complejidad.

Alojar October CMS en tu VPS te da la propiedad total de tu contenido, temas y plugins sin tarifas por sitio ni dependencia de un proveedor. Con soporte para MySQL y MariaDB, un rico ecosistema de plugins de la comunidad y una base de cÃ³digo amigable para desarrolladores, se adapta a todo, desde blogs sencillos hasta plataformas multipÃ¡gina sofisticadas.