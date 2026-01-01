Despliega October CMS con instalaciÃ³n en un clic.
CMS PHP autoalojado construido sobre el framework Laravel para crear sitios web y aplicaciones web modernos y flexibles.
Elige un plan VPS para October CMS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con October CMS
October CMS es un sistema de gestiÃ³n de contenido moderno construido sobre el framework PHP Laravel. DiseÃ±ado tanto para desarrolladores como para equipos de contenido, combina una interfaz de backend limpia con una potente arquitectura de temas y plugins, lo que facilita la creaciÃ³n de sitios web personalizados y aplicaciones web de cualquier complejidad.
Alojar October CMS en tu VPS te da la propiedad total de tu contenido, temas y plugins sin tarifas por sitio ni dependencia de un proveedor. Con soporte para MySQL y MariaDB, un rico ecosistema de plugins de la comunidad y una base de cÃ³digo amigable para desarrolladores, se adapta a todo, desde blogs sencillos hasta plataformas multipÃ¡gina sofisticadas.
Funciones clave de October CMS
FundaciÃ³n Laravel
Construido sobre el framework PHP Laravel, ofreciendo Eloquent ORM, Artisan CLI y convenciones familiares que hacen que la personalizaciÃ³n y la extensiÃ³n sean sencillas para desarrolladores PHP.
Ecosistema de plugins
Extiende la funcionalidad con plugins de la comunidad y oficiales que cubren formularios, SEO, galerÃas y autenticaciÃ³n sin escribir cÃ³digo personalizado.
Editor Visual de Backend
Administra pÃ¡ginas, diseÃ±os, parciales y bloques de contenido a travÃ©s de una interfaz de backend intuitiva sin editar archivos directamente en el servidor.
Sistema de Temas Flexible
Cree o personalice temas utilizando plantillas Twig y configuraciones de componentes definidas en YAML que separan limpiamente la presentaciÃ³n de la lÃ³gica de la aplicaciÃ³n.
API de Contenido Headless
Exponga contenido a travÃ©s de puntos finales de la API REST para potenciar front-ends sin cabeza junto con pÃ¡ginas tradicionales renderizadas por el servidor desde la misma instalaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar October CMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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