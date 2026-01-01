OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) es una soluciĆ³n de gestiĆ³n de activos y despliegue de software de cĆ³digo abierto y gratuita que ha sido perfeccionada desde 2001. Agentes ligeros instalados en puntos finales de Windows, Linux, macOS, Android e IBM AIX reportan inventarios detallados de hardware y software a un servidor central, mientras que los escaneos SNMP y el descubrimiento de IP extienden la visibilidad a impresoras, conmutadores, enrutadores y otros dispositivos sin agente.

Alojar OCS Inventory en tu propio VPS mantiene cada huella digital de dispositivo, registro de licencia y paquete desplegado bajo tu control. La consola web incluida, la base de datos MySQL y la API REST son los mismos componentes utilizados por empresas que gestionan patrimonios de TI de mĆ”s de 100,000 dispositivos, sin tarifas por activo y sin dependencia de SaaS de terceros.