Implementa Novu con un solo clic.
Infraestructura de notificaciones de código abierto para enviar notificaciones por correo electrónico, SMS, push y en la aplicación a través de una única API unificada.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Novu
Novu es una plataforma de infraestructura de notificaciones de código abierto que ofrece a los equipos de producto e ingeniería una única API para enviar notificaciones a través de todos los canales: correo electrónico, SMS, notificaciones push, en la aplicación y chat. En lugar de integrar proveedores separados para cada canal, Novu enruta todas las notificaciones a través de un solo sistema con un constructor visual de flujos de trabajo, preferencias de canal por usuario y un registro de entrega para depurar envíos fallidos.
El autoalojamiento de Novu mantiene el contenido de las notificaciones, los datos de los suscriptores y las credenciales del proveedor completamente en su propia infraestructura. No hay tarifas por notificación, no hay datos que salgan de sus servidores y se tiene control total sobre los límites de velocidad y las políticas de reintento, lo que lo convierte en la elección correcta para aplicaciones sensibles a la privacidad y equipos que necesitan costos de notificación predecibles a escala.
Funciones clave de Novu
Entrega Multicanal
Envíe notificaciones por correo electrónico, SMS, push, en la aplicación y chat a través de una sola API sin integrar a cada proveedor por separado.
Constructor Visual de Flujos de Trabajo
Diseña secuencias de notificaciones de varios pasos con lógica de ramificación y retrasos usando un editor de arrastrar y soltar — sin necesidad de código.
Más de 50 Integraciones de Proveedores
Conéctate a SendGrid, Twilio, FCM, Slack y más de 50 proveedores adicionales con integraciones prediseñadas gestionadas completamente desde la interfaz de usuario del panel.
Preferencias del suscriptor
Permite a los usuarios controlar qué canales de notificación reciben por tema, reduciendo las cancelaciones de suscripción y mejorando el compromiso a largo plazo.
Observabilidad de la Entrega
Inspeccione el estado de cada notificación en un registro de entrega en tiempo real con recuentos de reintentos, respuestas del proveedor y detalles de errores.
¿Por qué ejecutar Novu en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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