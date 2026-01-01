Novu es una plataforma de infraestructura de notificaciones de código abierto que ofrece a los equipos de producto e ingeniería una única API para enviar notificaciones a través de todos los canales: correo electrónico, SMS, notificaciones push, en la aplicación y chat. En lugar de integrar proveedores separados para cada canal, Novu enruta todas las notificaciones a través de un solo sistema con un constructor visual de flujos de trabajo, preferencias de canal por usuario y un registro de entrega para depurar envíos fallidos.

El autoalojamiento de Novu mantiene el contenido de las notificaciones, los datos de los suscriptores y las credenciales del proveedor completamente en su propia infraestructura. No hay tarifas por notificación, no hay datos que salgan de sus servidores y se tiene control total sobre los límites de velocidad y las políticas de reintento, lo que lo convierte en la elección correcta para aplicaciones sensibles a la privacidad y equipos que necesitan costos de notificación predecibles a escala.