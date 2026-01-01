Despliega Notifuse con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de correo electrÃ³nico autoalojada para campaÃ±as de marketing y correos electrÃ³nicos transaccionales con entrega de mÃºltiples proveedores.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Notifuse
Notifuse es una plataforma de correo electrÃ³nico de cÃ³digo abierto y autoalojada que consolida las campaÃ±as de marketing y la entrega de correos electrÃ³nicos transaccionales en un solo sistema. A diferencia de los servicios basados en suscripciÃ³n como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando las tarifas por correo electrÃ³nico y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.
La plataforma es compatible con mÃºltiples proveedores de correo electrÃ³nico, incluidos Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a travÃ©s del backend que mejor se adapte a tus requisitos de costo y entregabilidad. Un editor de campaÃ±as de arrastrar y soltar, segmentaciÃ³n de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para correos electrÃ³nicos transaccionales programÃ¡ticos brindan a los especialistas en marketing y a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una Ãºnica implementaciÃ³n autoalojada.
Funciones clave de Notifuse
Editor de campaÃ±a
Crea campaÃ±as de correo electrÃ³nico con un editor visual de arrastrar y soltar que incluye pruebas A/B, programaciÃ³n y vista previa en tiempo real.
API de correo electrÃ³nico transaccional
EnvÃa correos electrÃ³nicos activados por eventos programÃ¡ticamente a travÃ©s de la API REST con plantillas Liquid para contenido dinÃ¡mico personalizado.
Entrega de mÃºltiples proveedores
Encamine los correos electrÃ³nicos a travÃ©s de Amazon SES, Mailgun, Postmark o cualquier proveedor SMTP sin cambiar sus plantillas o flujos de trabajo.
SegmentaciÃ³n de suscriptores
Dirige campaÃ±as a segmentos de audiencia especÃficos basÃ¡ndose en los atributos de los suscriptores y el historial de interacciones anteriores.
Seguimiento de aperturas y clics
Mida el rendimiento de la campaÃ±a con tasas de apertura detalladas, seguimiento de clics y anÃ¡lisis de entrega integrados en el panel de control.
Â¿Por quÃ© ejecutar Notifuse en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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