Notifuse es una plataforma de correo electrÃ³nico de cÃ³digo abierto y autoalojada que consolida las campaÃ±as de marketing y la entrega de correos electrÃ³nicos transaccionales en un solo sistema. A diferencia de los servicios basados en suscripciÃ³n como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando las tarifas por correo electrÃ³nico y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.

La plataforma es compatible con mÃºltiples proveedores de correo electrÃ³nico, incluidos Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a travÃ©s del backend que mejor se adapte a tus requisitos de costo y entregabilidad. Un editor de campaÃ±as de arrastrar y soltar, segmentaciÃ³n de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para correos electrÃ³nicos transaccionales programÃ¡ticos brindan a los especialistas en marketing y a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una Ãºnica implementaciÃ³n autoalojada.