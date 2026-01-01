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Plataforma de correo electrÃ³nico autoalojada para campaÃ±as de marketing y correos electrÃ³nicos transaccionales con entrega de mÃºltiples proveedores.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Notifuse

Notifuse es una plataforma de correo electrÃ³nico de cÃ³digo abierto y autoalojada que consolida las campaÃ±as de marketing y la entrega de correos electrÃ³nicos transaccionales en un solo sistema. A diferencia de los servicios basados en suscripciÃ³n como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando las tarifas por correo electrÃ³nico y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.

La plataforma es compatible con mÃºltiples proveedores de correo electrÃ³nico, incluidos Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a travÃ©s del backend que mejor se adapte a tus requisitos de costo y entregabilidad. Un editor de campaÃ±as de arrastrar y soltar, segmentaciÃ³n de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para correos electrÃ³nicos transaccionales programÃ¡ticos brindan a los especialistas en marketing y a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una Ãºnica implementaciÃ³n autoalojada.

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Funciones clave de Notifuse

Editor de campaÃ±a

Crea campaÃ±as de correo electrÃ³nico con un editor visual de arrastrar y soltar que incluye pruebas A/B, programaciÃ³n y vista previa en tiempo real.

API de correo electrÃ³nico transaccional

EnvÃ­a correos electrÃ³nicos activados por eventos programÃ¡ticamente a travÃ©s de la API REST con plantillas Liquid para contenido dinÃ¡mico personalizado.

Entrega de mÃºltiples proveedores

Encamine los correos electrÃ³nicos a travÃ©s de Amazon SES, Mailgun, Postmark o cualquier proveedor SMTP sin cambiar sus plantillas o flujos de trabajo.

SegmentaciÃ³n de suscriptores

Dirige campaÃ±as a segmentos de audiencia especÃ­ficos basÃ¡ndose en los atributos de los suscriptores y el historial de interacciones anteriores.

Seguimiento de aperturas y clics

Mida el rendimiento de la campaÃ±a con tasas de apertura detalladas, seguimiento de clics y anÃ¡lisis de entrega integrados en el panel de control.

Â¿Por quÃ© ejecutar Notifuse en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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