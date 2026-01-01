Implementa NodeBB en un solo clic.
Plataforma de discusiÃ³n moderna de Node.js con discusiones en tiempo real por streaming, notificaciones instantÃ¡neas y un rico ecosistema de plugins.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con NodeBB
NodeBB es una plataforma de foro comunitario de nueva generaciÃ³n construida sobre Node.js y WebSockets, que ofrece discusiones en tiempo real que se sienten mÃ¡s cercanas a una aplicaciÃ³n de chat que a un tablÃ³n de anuncios tradicional. Con mÃ¡s de 15,000 estrellas en GitHub, cuenta con la confianza de proyectos de software, instituciones educativas, comunidades de juegos y empresas para la discusiÃ³n, el soporte y el intercambio de conocimientos.
Alojar NodeBB en tu propio VPS te da la propiedad total de los datos de tu comunidad, elimina las tarifas por usuario y te permite personalizar la plataforma con cientos de plugins de la comunidad â€” todo ello respaldado por PostgreSQL para un almacenamiento fiable y escalable.
Funciones clave de NodeBB
Discusiones en tiempo real
La transmisiÃ³n impulsada por WebSocket entrega nuevas publicaciones, respuestas y notificaciones al instante sin necesidad de actualizar la pÃ¡gina, manteniendo las conversaciones fluyendo de forma natural.
Ecosistema de Plugins
Cientos de plugins de la comunidad aÃ±aden SSO, gamificaciÃ³n, integraciones y funciones personalizadas para que puedas adaptar el foro a las necesidades exactas de tu comunidad.
Herramientas de moderaciÃ³n
Sistema de reputaciÃ³n integrado, colas de publicaciones y controles de moderaciÃ³n exhaustivos te ayudan a mantener una comunidad saludable con un esfuerzo manual mÃnimo.
Temas amigables con mÃ³viles
Temas responsivos y personalizables aseguran que los miembros tengan una excelente experiencia en computadoras de escritorio y dispositivos mÃ³viles sin ninguna configuraciÃ³n adicional.
SSO e Inicio de sesiÃ³n social
Integre con proveedores de identidad existentes a travÃ©s de complementos SSO para que los miembros de la comunidad puedan iniciar sesiÃ³n con sus cuentas existentes y usted mantenga una gestiÃ³n de usuarios centralizada.
Â¿Por quÃ© ejecutar NodeBB en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Plataforma de preguntas y respuestas de cÃ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciÃ³n de comunidad.