NodeBB es una plataforma de foro comunitario de nueva generaciÃ³n construida sobre Node.js y WebSockets, que ofrece discusiones en tiempo real que se sienten mÃ¡s cercanas a una aplicaciÃ³n de chat que a un tablÃ³n de anuncios tradicional. Con mÃ¡s de 15,000 estrellas en GitHub, cuenta con la confianza de proyectos de software, instituciones educativas, comunidades de juegos y empresas para la discusiÃ³n, el soporte y el intercambio de conocimientos.

Alojar NodeBB en tu propio VPS te da la propiedad total de los datos de tu comunidad, elimina las tarifas por usuario y te permite personalizar la plataforma con cientos de plugins de la comunidad â€” todo ello respaldado por PostgreSQL para un almacenamiento fiable y escalable.