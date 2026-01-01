NetBox es la plataforma de código abierto líder para modelar y documentar la infraestructura de red. Desarrollada originalmente por DigitalOcean, proporciona una fuente integral de verdad para la gestión de direcciones IP (IPAM), la gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM), circuitos, conexiones y recursos de virtualización. Los ingenieros de red utilizan NetBox para rastrear cada dispositivo, cable, dirección IP y VLAN en toda su infraestructura.

Alojar NetBox en tu propio VPS mantiene toda la documentación de red privada y accesible para tu equipo de operaciones. Este despliegue incluye PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para el almacenamiento en caché y las tareas en segundo plano, y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución de tareas confiable. Se crea automáticamente una cuenta de administrador en el primer inicio con las credenciales configuradas durante el despliegue.