Hasta un 69% de descuento en Neko

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Navegador virtual autoalojado que transmite una sesión compartida a múltiples usuarios en tiempo real a través de WebRTC.

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MXN381.99
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8 GB RAM
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KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
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MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
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Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Neko

Neko es un navegador virtual autoalojado que transmite una sesión de navegador en vivo a través de WebRTC para que múltiples usuarios puedan verlo y controlarlo simultáneamente. Originalmente creado para sesiones de visualización compartidas, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma versátil de navegador remoto que soporta Firefox, Chromium y otros motores con almacenamiento de perfil persistente.

Alojar Neko en tu propio VPS te da el control de quién puede acceder a la sesión, mantiene tu IP doméstica privada y proporciona el ancho de banda de subida necesario para transmitir sin problemas a cada espectador conectado sin depender de servicios de terceros para compartir pantalla.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Neko

Transmisión WebRTC en tiempo real

La transmisión de latencia ultrabaja hace que la interacción remota del navegador se sienta tan receptiva como la navegación local, incluso para múltiples espectadores simultáneos.

Control multiusuario

Múltiples usuarios pueden compartir el control del cursor y la entrada del teclado en la misma sesión, con indicadores visuales que muestran la posición del cursor de cada participante.

Acceso basado en roles

Los roles de administrador y miembro te permiten otorgar o revocar el control al instante, manteniendo las operaciones sensibles protegidas mientras se permite la navegación colaborativa.

Perfil de Navegador Persistente

La configuración del navegador, los marcadores y los datos de sesión se almacenan en un volumen con nombre para que tu navegador virtual retome exactamente donde lo dejaste después de los reinicios.

Motores de Navegador Flexibles

Elige entre Firefox, Chromium, ungoogled-chromium y otras variantes para satisfacer tus requisitos de privacidad, compatibilidad o características.

¿Por qué ejecutar Neko en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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