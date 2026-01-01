Implementa MQTTX con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Cliente MQTT 5.0 basado en navegador para depurar brokers y probar conexiones IoT WebSocket sin instalaciones locales.
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Todo lo que puedes crear con MQTTX
MQTTX Web es un cliente MQTT 5.0 de cÃ³digo abierto de EMQX que se ejecuta completamente en el navegador, permitiendo a los ingenieros conectarse a cualquier broker MQTT a travÃ©s de WebSocket para inspeccionar temas, publicar cargas Ãºtiles y validar flujos de mensajes IoT en segundos. A diferencia de la ediciÃ³n de escritorio, MQTTX Web no requiere instalador â€” abrir la URL desplegada es todo lo que los equipos necesitan para empezar a depurar brokers desde cualquier laptop o tablet.
Alojar MQTTX Web en tu propio VPS pone un cliente WebSocket privado y siempre disponible en una URL que tu equipo controla, sin que un endpoint alojado por terceros registre tus credenciales de broker y sin depender de la instancia pÃºblica de emqx.io. Los perfiles de conexiÃ³n se almacenan localmente en cada navegador, por lo que la implementaciÃ³n en sÃ es sin estado y fÃ¡cil de actualizar.
Funciones clave de MQTTX
Soporte completo de MQTT 5.0
Prueba cada caracterÃstica de MQTT 5.0, incluyendo propiedades, cÃ³digos de razÃ³n, suscripciones compartidas y patrones de solicitud-respuesta, contra cualquier brÃ³ker compatible.
Conectividad WebSocket
ConÃ©ctese a los brokers MQTT a travÃ©s de WS y WSS directamente desde el navegador, ideal para validar gateways IoT y clientes web que dependen del transporte WebSocket.
Espacio de trabajo multicorredor
Guarde y cambie entre perfiles de conexiÃ³n para brokers de producciÃ³n, staging y locales sin salir de la pestaÃ±a o reconfigurar las credenciales cada vez.
PublicaciÃ³n y suscripciÃ³n de temas
SuscrÃbete a temas comodÃn, publica cargas Ãºtiles JSON, de texto sin formato o Base64, e inspecciona el historial de mensajes con metadatos de QoS, retenidos y de marca de tiempo.
Acceso sin instalaciÃ³n
Comparte la URL desplegada con tu equipo para darle a cada ingeniero un cliente MQTT sin distribuir binarios de escritorio o gestionar versiones de paquetes.
Almacenamiento de datos del lado del cliente
La configuraciÃ³n de conexiÃ³n y el historial de mensajes permanecen en el navegador a travÃ©s de localStorage, por lo que el servidor no guarda credenciales de intermediario y permanece sin estado a travÃ©s de las actualizaciones.
Â¿Por quÃ© ejecutar MQTTX en Hostinger?
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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