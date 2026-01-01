Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje de código abierto más popular del mundo, en el que confían 489 millones de usuarios en más de 152,000 sitios en 236 países. Ofrece todo lo que los educadores y equipos de capacitación necesitan: creación de cursos, cuestionarios y evaluaciones, revisiones por pares, foros de discusión, gestión de calificaciones y acceso móvil — todo bajo una única plataforma autoalojada. Con el cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA y más de 2,000 complementos, Moodle se adapta a cualquier entorno de aprendizaje, desde escuelas K-12 hasta departamentos de capacitación corporativa.

Alojar Moodle en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia por usuario y te da la propiedad completa del contenido del curso y los datos de los estudiantes. Puedes instalar complementos personalizados, aplicar temas de marca e integrarte con sistemas de autenticación existentes sin las restricciones impuestas por los proveedores de LMS alojados.