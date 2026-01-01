Implementa Moodle en una instalación de un solo clic.
El LMS de código abierto más popular del mundo, en el que confían 489 millones de usuarios para cursos en línea, evaluaciones y capacitación.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Moodle
Moodle es el sistema de gestión de aprendizaje de código abierto más popular del mundo, en el que confían 489 millones de usuarios en más de 152,000 sitios en 236 países. Ofrece todo lo que los educadores y equipos de capacitación necesitan: creación de cursos, cuestionarios y evaluaciones, revisiones por pares, foros de discusión, gestión de calificaciones y acceso móvil — todo bajo una única plataforma autoalojada. Con el cumplimiento de accesibilidad WCAG 2.1 AA y más de 2,000 complementos, Moodle se adapta a cualquier entorno de aprendizaje, desde escuelas K-12 hasta departamentos de capacitación corporativa.
Alojar Moodle en tu propio VPS elimina las tarifas de licencia por usuario y te da la propiedad completa del contenido del curso y los datos de los estudiantes. Puedes instalar complementos personalizados, aplicar temas de marca e integrarte con sistemas de autenticación existentes sin las restricciones impuestas por los proveedores de LMS alojados.
Funciones clave de Moodle
Creador de cursos
Organización de cursos de arrastrar y soltar con soporte para videos, paquetes SCORM, cuestionarios, tareas y actividades interactivas en un solo editor unificado.
Herramientas de evaluación
Cuestionarios, evaluaciones entre pares, calificación basada en rúbricas y retroalimentación automatizada brindan a los instructores formas flexibles de evaluar y dar seguimiento al progreso del estudiante.
Funciones de colaboración
Los foros de discusión, las salas de chat, los wikis y la integración de videoconferencias incorporada facilitan el aprendizaje activo y la interacción grupal a cualquier escala.
Analítica e Informes
Los informes personalizables rastrean la finalización del curso, las puntuaciones de los cuestionarios y las métricas de participación para que los instructores puedan identificar a los estudiantes con dificultades a tiempo.
Ecosistema de Plugins
Más de 2,000 plugins extienden Moodle con gamificación, integraciones de terceros, tipos de actividad personalizados y formatos de evaluación especializados.
¿Por qué ejecutar Moodle en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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