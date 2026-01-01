Implementa Mobilizon con un solo clic.
Organizador de eventos federado de cÃ³digo abierto para comunidades y movimientos que necesitan reuniones sin vigilancia.
Elige un plan VPS para Mobilizon
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Mobilizon
Mobilizon es una plataforma gratuita y federada para organizar eventos, creada por Framasoft y ahora administrada por la organizaciÃ³n sin fines de lucro Kaihuri. Reemplaza a Facebook Events y Meetup con una red de instancias independientes que se interconectan a travÃ©s del protocolo ActivityPub, brindando a organizadores, activistas y comunidades un lugar para publicar eventos y grupos sin someter a los asistentes a seguimiento de anuncios, recolecciÃ³n de datos o feeds algorÃtmicos.
Alojar Mobilizon en tu propio VPS significa que controlas quiÃ©n se une a tu instancia, quÃ© reglas de moderaciÃ³n se aplican y cuÃ¡nto tiempo se retienen los datos de los eventos. Tu comunidad conserva su calendario y lista de miembros incluso si una sola instancia â€”o una plataforma comercial completaâ€” desaparece, porque la federaciÃ³n hace que la red sea resiliente por diseÃ±o.
Funciones clave de Mobilizon
FederaciÃ³n de ActivityPub
ConÃ©ctate con Mastodon, PeerTube y cualquier otra instancia de Mobilizon para que los asistentes sigan eventos y grupos en todo el fediverso desde una sola cuenta.
Grupos y discusiones
Gestiona grupos persistentes con publicaciones, recursos e hilos de discusiÃ³n compartidos para que la organizaciÃ³n continÃºe entre eventos, no solo el dÃa del evento.
Privacidad por defecto
Sin rastreadores de terceros, sin publicidad y sin necesidad de correo electrÃ³nico para eventos pÃºblicos â€” los asistentes pueden confirmar su asistencia de forma anÃ³nima o con una identidad federada.
Perfiles de mÃºltiples identidades
MantÃ©n identidades separadas para el activismo, el trabajo y los pasatiempos bajo una sola cuenta para que la vida personal se mantenga separada de la organizaciÃ³n pÃºblica.
Mapas y geolocalizaciÃ³n
La bÃºsqueda de lugares y los mapas de eventos impulsados por OpenStreetMap ayudan a las comunidades locales a encontrar reuniones cercanas sin enviar datos a proveedores de mapas comerciales.
ModeraciÃ³n autoalojada
Establezca reglas para toda la instancia, apruebe nuevas cuentas y bloquee servidores hostiles â€” cada decisiÃ³n de moderaciÃ³n permanece en su VPS en lugar de una plataforma central.
Â¿Por quÃ© ejecutar Mobilizon en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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