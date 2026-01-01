Mixpost es una plataforma autoalojada de programación y gestión de redes sociales, creada como una alternativa gratuita a Buffer, Hootsuite y otros programadores comerciales de redes sociales. Permite a agencias, especialistas en marketing y creadores individuales planificar, programar y publicar contenido en múltiples redes sociales desde un único calendario, sin tarifas por cuenta, límites de publicaciones ni cuotas de análisis. La interfaz de usuario web limpia proporciona programación visual de contenido, una biblioteca de medios, plantillas de publicaciones y renderizado de vista previa por plataforma.

Alojar Mixpost en tu VPS mantiene cada publicación, cola programada, evento de análisis y cuenta social conectada dentro de tu infraestructura, en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios o imponer límites de tasa de API.