Mitra es una plataforma de microblogging federada de cĆ³digo abierto escrita en Rust que se conecta al Fediverso mĆ”s amplio a travĆ©s del protocolo ActivityPub. Con un consumo de memoria inferior a 50 MB, funciona cĆ³modamente en los planes de VPS mĆ”s pequeĆ±os mientras interopera con Mastodon, Pleroma, Misskey y otras redes federadas. Debido a que Mitra implementa la API de Mastodon, todos los clientes populares de Mastodon funcionan de inmediato.

Alojar Mitra en tu propio VPS mantiene tu grafo social, publicaciones y datos de suscriptores completamente bajo tu control ā sin feeds algorĆ­tmicos, sin publicidad y sin que una plataforma de terceros decida las reglas. TĆŗ estableces la polĆ­tica de registro, el enfoque de moderaciĆ³n y el alcance de la federaciĆ³n para tu comunidad.