Implementa MiroTalk con instalaciÃ³n de un solo clic.
Videoconferencia P2P autohospedada con salas ilimitadas, pantalla compartida y sin necesidad de instalar ninguna aplicaciÃ³n para los participantes.
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Todo lo que puedes crear con MiroTalk
MiroTalk P2P es una plataforma de videoconferencia WebRTC autoalojada que enruta los medios directamente entre los participantes, no a travÃ©s de su servidor. Debido a que las transmisiones de video viajan de igual a igual, la latencia es mÃnima y el ancho de banda de su VPS se utiliza solo para la seÃ±alizaciÃ³n, incluso cuando varias salas se ejecutan simultÃ¡neamente. Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno a travÃ©s de un enlace compartible sin necesidad de cuenta, descarga o complemento.
A diferencia de los servicios en la nube que registran y procesan los datos de las reuniones en su infraestructura, el autoalojamiento de MiroTalk mantiene cada conversaciÃ³n en el hardware de su propiedad. Las salas pueden protegerse con contraseÃ±a, la protecciÃ³n del anfitriÃ³n limita la creaciÃ³n de sesiones a usuarios autorizados, y una API REST le permite integrar la creaciÃ³n de reuniones en sus propias aplicaciones.
Funciones clave de MiroTalk
Medios entre pares
El video y el audio se transmiten directamente entre los participantes â€” no a travÃ©s de tu servidor â€” manteniendo la latencia baja y los costos de ancho de banda cercanos a cero, sin importar cuÃ¡ntas salas se ejecuten simultÃ¡neamente.
No se requiere una app
Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno a travÃ©s de un enlace compartible sin necesidad de registrar una cuenta, descargar nada o instalar un complemento del navegador.
Compartir y grabar pantalla
Comparte tu pantalla o una ventana de aplicaciÃ³n especÃfica, y graba sesiones localmente en tu dispositivo sin almacenar las grabaciones en el servidor.
PizarrÃ³n y uso compartido de archivos
Colabora en tiempo real en una pizarra compartida y transfiere archivos directamente entre los participantes durante una sesiÃ³n sin almacenamiento externo.
ProtecciÃ³n de Host
Requerir una contraseÃ±a para crear nuevas salas, limitando la creaciÃ³n de sesiones a usuarios autorizados mientras se mantienen los enlaces de uniÃ³n de participantes abiertos y sin fricciones.
API REST e incrustaciÃ³n
Crea salas y genera tokens de uniÃ³n programÃ¡ticamente a travÃ©s de una API REST documentada, e incrusta la interfaz de usuario de conferencias en cualquier sitio web como un iframe.
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