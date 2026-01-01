Despliega Microweber con instalaciĆ³n de un solo clic.
Creador de sitios web de arrastrar y soltar de cĆ³digo abierto y CMS con comercio electrĆ³nico integrado, impulsado por Laravel.
Elige un plan VPS para Microweber
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Microweber
Microweber es un CMS de cĆ³digo abierto y un creador de sitios web que te permite ensamblar pĆ”ginas, blogs y tiendas en lĆnea arrastrando bloques directamente a la pĆ”gina en vivo, sin vista previa de administraciĆ³n separada ni codificaciĆ³n de plantillas. Construido sobre Laravel y con licencia MIT, viene con un motor de comercio electrĆ³nico completo, contenido multilingĆ¼e y un sistema de mĆ³dulos que cubre tiendas, galerĆas, formularios de contacto y publicaciones de blog listos para usar.
Alojar Microweber en tu propio VPS mantiene los archivos de tu sitio, los pedidos de clientes y los medios cargados completamente bajo tu control, sin tarifas por sitio, sin recortes por transacciĆ³n y sin restricciones de plataforma en los temas o mĆ³dulos que puedes instalar.
Funciones clave de Microweber
Editor en vivo de arrastrar y soltar
Edita pĆ”ginas directamente en el front-end arrastrando bloques, texto e imĆ”genes a su lugar ā el diseĆ±o que creas es exactamente lo que ven los visitantes.
Comercio electrĆ³nico integrado
Lanza una tienda en lĆnea con catĆ”logos de productos, carrito, pago y gestiĆ³n de pedidos incluidos en el nĆŗcleo ā no se requiere un plugin o suscripciĆ³n por separado.
Fundamentos de Laravel
Construido sobre el framework PHP Laravel, ofreciendo a los desarrolladores una estructura MVC familiar, paquetes Composer y Eloquent ORM para extender la plataforma de forma segura.
Contenido multilingĆ¼e
Publica el mismo sitio en varios idiomas con herramientas de traducciĆ³n nativas, para que puedas llegar a audiencias internacionales sin complementos de terceros.
Ecosistema de mĆ³dulos
Agrega galerĆas, formularios de contacto, deslizadores, tiendas y publicaciones de blog como mĆ³dulos reutilizables que se pueden arrastrar a cualquier pĆ”gina y reconfigurar visualmente.
Temas de marca blanca
Personalice plantillas, marcas y diseĆ±os libremente bajo la licencia MIT ā ideal para agencias que construyen sitios para clientes sin dependencia de proveedor.
ĀæPor quĆ© ejecutar Microweber en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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