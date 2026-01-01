Despliega Meteroid con instalación de un solo clic.
Infraestructura de precios y facturación de código abierto para SaaS — suscripciones, medición basada en el uso, facturación y análisis de ingresos.
Elige un plan VPS para Meteroid
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Meteroid
Meteroid es una plataforma de facturación de código abierto diseñada para empresas SaaS modernas que necesitan control total sobre cómo fijan precios, miden y facturan a sus clientes. Gestiona suscripciones, precios basados en el uso, planes híbridos, pruebas gratuitas, cupones y derechos adquiridos, todo a través de una única API y UI de administración, eliminando la necesidad de integrar Stripe Billing, un servicio de medición y una capa de facturación propia.
Alojar Meteroid por cuenta propia mantiene los datos de los clientes, la lógica de precios y los registros de ingresos dentro de tu propio VPS, sin tarifas por evento de proveedores de facturación externos. La implementación incluye PostgreSQL, ClickHouse para análisis de medición de alto volumen y Redpanda para transmisión de eventos.
Funciones clave de Meteroid
Gestión de suscripciones
Administra planes recurrentes, pruebas gratuitas, actualizaciones, degradaciones y precios heredados a través de una única interfaz de usuario de administración y API REST.
Medición basada en el uso
Transmita eventos de producto a ClickHouse y facture según dimensiones medidas como llamadas a la API, asientos o almacenamiento con ingesta en menos de un segundo.
Facturación automatizada
Genera facturas con prorrateo preciso en cada ciclo de facturación y entrégalas a través de webhooks o procesadores de pago posteriores.
Modelos de precios híbridos
Combine tarifas fijas, cargos por asiento, uso por niveles y partidas únicas en el mismo plan sin código de facturación personalizado.
Analíticas de ingresos
Rastrea el MRR, la rotación, la expansión y la retención de cohortes con paneles integrados impulsados por tus datos de facturación en tiempo real.
APIs REST y gRPC abiertas
Integra Meteroid en tu producto con APIs REST y gRPC de primera clase y evita la dependencia de un proveedor de facturación cerrado.
¿Por qué ejecutar Meteroid en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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