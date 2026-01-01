Metabase es una plataforma lĆ­der de inteligencia de negocios de cĆ³digo abierto en la que confĆ­an mĆ”s de 40,000 empresas en todo el mundo. Su intuitivo constructor de consultas permite a los miembros del equipo no tĆ©cnicos explorar datos y crear paneles interactivos sin escribir SQL, mientras que los usuarios avanzados pueden acceder a consultas nativas. Se conecta a mĆ”s de 20 bases de datos, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery y Snowflake, y soporta informes automatizados por correo electrĆ³nico y Slack.

Implementar Metabase en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles dentro de tu entorno, elimina los precios de SaaS por asiento y proporciona recursos dedicados para consultas complejas y grandes conjuntos de datos que ralentizan los servicios de anĆ”lisis en la nube compartidos.