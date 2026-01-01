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Plataforma de inteligencia de negocios de cĆ³digo abierto que permite a cualquier miembro del equipo explorar datos y crear paneles sin SQL.

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Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con Metabase

Metabase es una plataforma lĆ­der de inteligencia de negocios de cĆ³digo abierto en la que confĆ­an mĆ”s de 40,000 empresas en todo el mundo. Su intuitivo constructor de consultas permite a los miembros del equipo no tĆ©cnicos explorar datos y crear paneles interactivos sin escribir SQL, mientras que los usuarios avanzados pueden acceder a consultas nativas. Se conecta a mĆ”s de 20 bases de datos, incluyendo PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery y Snowflake, y soporta informes automatizados por correo electrĆ³nico y Slack.

Implementar Metabase en tu propio VPS mantiene los datos comerciales sensibles dentro de tu entorno, elimina los precios de SaaS por asiento y proporciona recursos dedicados para consultas complejas y grandes conjuntos de datos que ralentizan los servicios de anĆ”lisis en la nube compartidos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Metabase

Constructor de Consultas No-SQL

Cualquier miembro del equipo puede explorar datos y crear grĆ”ficos a travĆ©s de una interfaz visual sin aprender la sintaxis SQL.

+20 Conectores de Base de Datos

ConĆ©ctate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake y mĆ”s a travĆ©s de un asistente de configuraciĆ³n guiado.

Paneles Interactivos

Combina grĆ”ficos, mĆ©tricas y filtros en paneles compartibles que se actualizan automĆ”ticamente con datos nuevos.

Informes automatizados

Programe informes para ser entregados por correo electrĆ³nico o Slack para que las partes interesadas siempre tengan informaciĆ³n actualizada sin iniciar sesiĆ³n.

IncrustaciĆ³n y Uso compartido

Incruste paneles en herramientas externas o comparta enlaces pĆŗblicos para anĆ”lisis orientados al cliente sin exponer datos brutos.

ĀæPor quĆ© ejecutar Metabase en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Ackee es una herramienta de anĆ”lisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web centrado en la privacidad

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