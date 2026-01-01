Implementa MeshCentral con un solo clic.
Plataforma de monitoreo y gestión remota autohospedada para computadoras de escritorio, servidores y dispositivos IoT a través de la red local o internet.
Elige un plan VPS para MeshCentral
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con MeshCentral
MeshCentral es una plataforma completa de monitoreo y gestión remota de código abierto que te permite tomar el control de escritorios remotos, ejecutar shells, transferir archivos e inspeccionar la telemetría de dispositivos en máquinas Windows, macOS, Linux y FreeBSD desde una única consola web. Agentes ligeros se ejecutan en cada dispositivo gestionado y se conectan salientes a tu servidor MeshCentral, para que puedas acceder a ellos a través de firewalls y NAT sin túneles VPN.
Autoalojar MeshCentral en tu VPS te proporciona un reemplazo privado de TeamViewer o AnyDesk sin tarifas por asiento, sin límites de ancho de banda y sin acceso de terceros a tus sesiones remotas. La plataforma es la tecnología central detrás de Tactical RMM y es implementada por tiendas de TI, MSPs y laboratorios caseros para gestionar desde un puñado de dispositivos personales hasta miles de puntos finales de clientes.
Funciones clave de MeshCentral
Escritorio remoto y consola
Toma el control de máquinas Windows, macOS, Linux y FreeBSD a través de una interfaz rápida de escritorio remoto, shell y transferencia de archivos basada en web — no se requiere instalación de cliente.
Agente ligero
Pequeños agentes nativos se conectan saliendo de cada dispositivo, por lo que MeshCentral funciona a través de firewalls y NAT sin túneles VPN ni puertos de entrada abiertos en los hosts administrados.
Grupos y políticas de dispositivos
Organice los puntos finales en grupos de malla con permisos basados en roles, tareas programadas y acciones masivas para que las grandes flotas sigan siendo manejables.
Autenticación de dos factores
El TOTP, WebAuthn y el 2FA por correo electrónico integrados mantienen segura la consola de administración incluso cuando está expuesta a internet público.
Grabación y auditoría de sesiones
La grabación opcional de sesiones de escritorio remoto, más un registro de auditoría detallado, le permite revisar cada acción realizada por cada administrador.
APIs de REST y WebSocket
Las APIs completas le permiten automatizar la gestión de dispositivos, integrarse con herramientas de tickets o desarrollar sobre MeshCentral como la base de un RMM personalizado.
¿Por qué ejecutar MeshCentral en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Atlas CMMS
CMMS autoalojado para órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y seguimiento de activos