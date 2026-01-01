Implementa Mbin con un solo clic.
Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión autoalojado, construido sobre ActivityPub — una bifurcación de Kbin impulsada por la comunidad.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Mbin
Mbin es un agregador de contenido federado de código abierto que combina el intercambio de enlaces, discusiones en hilos, votaciones y microblogging en una sola plataforma. Como un fork de Kbin mantenido por la comunidad, habla ActivityPub de forma nativa, por lo que tu instancia interoperará con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y el fediverso en general sin puentes ni infraestructura adicional.
Ejecutar Mbin en tu propio VPS te da un rincón autogobernado del fediverso donde tú estableces las reglas, moderas las revistas y mantienes cada publicación y voto en una base de datos de tu propiedad. No hay una empresa central, no hay publicidad, no hay algoritmos que reorganicen las líneas de tiempo de los feeds y no hay términos de plataforma que puedan cambiar sin previo aviso.
Funciones clave de Mbin
Federación de ActivityPub
El soporte nativo de ActivityPub conecta tu instancia con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y cualquier otro servidor compatible del fediverso.
Revistas e hilos
Organiza el contenido en revistas temáticas con comentarios anidados al estilo de Reddit, votación y una experiencia familiar de agregador de enlaces.
Microblogging integrado
Publica actualizaciones cortas junto con hilos de formato largo y haz que ambos lleguen a la misma audiencia federada desde una sola cuenta.
Controles de moderación y federación
Los moderadores por revista, las herramientas de administración para toda la instancia y las listas de permitir o bloquear de la federación te permiten dar forma a la comunidad que deseas alojar.
OAuth y API REST
Un servidor OAuth 2.0 de primera clase y una API REST documentada impulsan clientes móviles de terceros, bots e integraciones.
De código abierto y liderado por la comunidad
Con licencia AGPL y mantenido por una comunidad activa de colaboradores después de bifurcarse de Kbin — sin dependencia de un solo proveedor.
¿Por qué ejecutar Mbin en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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