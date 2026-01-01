Mbin es un agregador de contenido federado de código abierto que combina el intercambio de enlaces, discusiones en hilos, votaciones y microblogging en una sola plataforma. Como un fork de Kbin mantenido por la comunidad, habla ActivityPub de forma nativa, por lo que tu instancia interoperará con Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed y el fediverso en general sin puentes ni infraestructura adicional.

Ejecutar Mbin en tu propio VPS te da un rincón autogobernado del fediverso donde tú estableces las reglas, moderas las revistas y mantienes cada publicación y voto en una base de datos de tu propiedad. No hay una empresa central, no hay publicidad, no hay algoritmos que reorganicen las líneas de tiempo de los feeds y no hay términos de plataforma que puedan cambiar sin previo aviso.