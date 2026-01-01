Maybe es una plataforma de finanzas personales y gestiĂłn de patrimonio totalmente de cĂłdigo abierto, originalmente creada como una startup respaldada por capital de riesgo y posteriormente lanzada bajo la licencia AGPLv3. Consolida cuentas bancarias, carteras de inversiĂłn, bienes raĂ­ces y pasivos en un solo panel con seguimiento del patrimonio neto, categorizaciĂłn de transacciones y planificaciĂłn presupuestaria. La integraciĂłn opcional de OpenAI aĂ±ade informaciĂłn financiera impulsada por IA sin hacerla obligatoria.

Implementar Maybe en tu propio VPS significa que tus datos financieros confidenciales nunca pasan por servidores de terceros, evitas las tarifas recurrentes de SaaS, y conservas todas las capacidades de exportaciĂłn y personalizaciĂłn que las plataformas comerciales restringen.