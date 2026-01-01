Implementa Mattermost con instalación de un solo clic.
Plataforma de mensajería de equipo de código abierto con control total de los datos y controles de seguridad de nivel empresarial.
Elige un plan VPS para Mattermost
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Mattermost
Mattermost es una plataforma de colaboración en equipo autoalojada que ofrece mensajería similar a Slack, uso compartido de archivos, llamadas de voz y automatización de flujos de trabajo — sin renunciar al control de tus datos. Diseñada para equipos técnicos y conscientes de la seguridad, es compatible con canales con hilos, más de 800 integraciones, SSO, LDAP y archivo de cumplimiento listo para usar.
Alojar Mattermost en tu propio VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, mantiene todos los mensajes y archivos dentro de tu infraestructura y satisface los requisitos de soberanía de datos comunes en entornos gubernamentales, financieros y de atención médica donde las herramientas solo en la nube no son aceptables.
Funciones clave de Mattermost
Mensajería en hilos
Conversaciones de equipo organizadas en canales persistentes con búsqueda de texto completo en un historial de mensajes ilimitado.
Integraciones potentes
Conéctate a más de 800 herramientas, incluyendo GitHub, Jira, Zoom y Jenkins, con webhooks, comandos de barra y un mercado de plugins.
Voz y Video
Las llamadas de audio y video integradas con pantalla compartida mantienen la colaboración en un solo lugar sin cambiar a herramientas externas.
Seguridad Empresarial
SSO, LDAP, permisos basados en roles y la exportación de cumplimiento satisfacen estrictos requisitos de seguridad y regulatorios.
Completa propiedad de los datos
Todos los mensajes y archivos residen en tu VPS — sin acceso de proveedores, sin tarifas por usuario y sin dependencia de plataforma.
¿Por qué ejecutar Mattermost en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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