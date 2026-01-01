Mastodon es la principal red social federada de cÃ³digo abierto â€” el proyecto mÃ¡s grande en el fediverso de ActivityPub, con miles de instancias operadas de forma independiente y decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Se ve y se siente como una plataforma de microblogging familiar, pero cada servidor es propiedad, moderado y operado por alguien diferente, y los usuarios de cualquier servidor pueden seguir y conversar con usuarios de cualquier otro servidor.

Ejecutar tu propia instancia de Mastodon en un VPS te da un hogar permanente en el fediverso â€” uno que controlas por completo. TÃº estableces las reglas, eliges quiÃ©n puede registrarse, decides quiÃ©n se federa con quiÃ©n y eres dueÃ±o de los datos, sin publicidad, sin lÃ­nea de tiempo algorÃ­tmica y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los tÃ©rminos maÃ±ana.