Implementa Mastodon con un solo clic.
Plataforma de microblogging autoalojada y federada que se conecta a una red global de servidores de propiedad independiente.
Elige un plan VPS para Mastodon
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Mastodon
Mastodon es la principal red social federada de cÃ³digo abierto â€” el proyecto mÃ¡s grande en el fediverso de ActivityPub, con miles de instancias operadas de forma independiente y decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Se ve y se siente como una plataforma de microblogging familiar, pero cada servidor es propiedad, moderado y operado por alguien diferente, y los usuarios de cualquier servidor pueden seguir y conversar con usuarios de cualquier otro servidor.
Ejecutar tu propia instancia de Mastodon en un VPS te da un hogar permanente en el fediverso â€” uno que controlas por completo. TÃº estableces las reglas, eliges quiÃ©n puede registrarse, decides quiÃ©n se federa con quiÃ©n y eres dueÃ±o de los datos, sin publicidad, sin lÃnea de tiempo algorÃtmica y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los tÃ©rminos maÃ±ana.
Funciones clave de Mastodon
FederaciÃ³n de ActivityPub
Habla el estÃ¡ndar W3C ActivityPub, para que tu instancia interactÃºe con cualquier otro servidor de Mastodon, Pleroma, Misskey y el fediverso en general.
LÃnea de tiempo cronolÃ³gica
Las publicaciones aparecen en el orden en que fueron enviadas â€” sin clasificaciÃ³n algorÃtmica, sin anuncios recomendados, sin un feed reordenado que compita por la interacciÃ³n.
ModeraciÃ³n a nivel de servidor
Las reglas de la comunidad definidas por el propietario, las advertencias de contenido y los bloqueos a nivel de instancia te permiten cultivar una comunidad con el tono que deseas.
Editor de publicaciones enriquecidas
Hasta 500 caracteres por publicaciÃ³n (configurable), encuestas, archivos adjuntos de medios, advertencias de contenido, texto alternativo y visibilidad personalizable por publicaciÃ³n.
API abierta y clientes
Las APIs REST y de streaming maduras impulsan un amplio ecosistema de clientes mÃ³viles y de escritorio, incluyendo las aplicaciones oficiales de Mastodon para iOS y Android.
Â¿Por quÃ© ejecutar Mastodon en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€
Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increÃble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mÃ¡s aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de cÃ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciÃ³n de comunidad.