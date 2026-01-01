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Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Mastodon

Mastodon es la principal red social federada de cÃ³digo abierto â€” el proyecto mÃ¡s grande en el fediverso de ActivityPub, con miles de instancias operadas de forma independiente y decenas de millones de usuarios en todo el mundo. Se ve y se siente como una plataforma de microblogging familiar, pero cada servidor es propiedad, moderado y operado por alguien diferente, y los usuarios de cualquier servidor pueden seguir y conversar con usuarios de cualquier otro servidor.

Ejecutar tu propia instancia de Mastodon en un VPS te da un hogar permanente en el fediverso â€” uno que controlas por completo. TÃº estableces las reglas, eliges quiÃ©n puede registrarse, decides quiÃ©n se federa con quiÃ©n y eres dueÃ±o de los datos, sin publicidad, sin lÃ­nea de tiempo algorÃ­tmica y sin una plataforma de terceros que pueda cambiar los tÃ©rminos maÃ±ana.

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Funciones clave de Mastodon

FederaciÃ³n de ActivityPub

Habla el estÃ¡ndar W3C ActivityPub, para que tu instancia interactÃºe con cualquier otro servidor de Mastodon, Pleroma, Misskey y el fediverso en general.

LÃ­nea de tiempo cronolÃ³gica

Las publicaciones aparecen en el orden en que fueron enviadas â€” sin clasificaciÃ³n algorÃ­tmica, sin anuncios recomendados, sin un feed reordenado que compita por la interacciÃ³n.

ModeraciÃ³n a nivel de servidor

Las reglas de la comunidad definidas por el propietario, las advertencias de contenido y los bloqueos a nivel de instancia te permiten cultivar una comunidad con el tono que deseas.

Editor de publicaciones enriquecidas

Hasta 500 caracteres por publicaciÃ³n (configurable), encuestas, archivos adjuntos de medios, advertencias de contenido, texto alternativo y visibilidad personalizable por publicaciÃ³n.

API abierta y clientes

Las APIs REST y de streaming maduras impulsan un amplio ecosistema de clientes mÃ³viles y de escritorio, incluyendo las aplicaciones oficiales de Mastodon para iOS y Android.

Â¿Por quÃ© ejecutar Mastodon en Hostinger?

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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