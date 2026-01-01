Mail-Archiver es una plataforma de archivo y búsqueda de email de código abierto construida sobre ASP.NET Core y PostgreSQL. Se conecta a cuentas IMAP y de Microsoft 365 a través de la API de Graph, sincronizando emails automáticamente en un horario configurable para que siempre tengas una copia local y con capacidad de búsqueda de cada mensaje y archivo adjunto.

Alojar tu propio archivo de email pone el cumplimiento, los registros de auditoría y el almacenamiento a largo plazo bajo tu control total — sin acceso a la nube de terceros, sin tarifas por buzón y sin depender de la política de retención de tu proveedor de email. Los emails se pueden exportar como archivos .mbox o .eml, restaurar a cualquier buzón o buscar en segundos a través de años de historial.