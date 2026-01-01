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Todo lo que puedes crear con Mail-Archiver

Mail-Archiver es una plataforma de archivo y búsqueda de email de código abierto construida sobre ASP.NET Core y PostgreSQL. Se conecta a cuentas IMAP y de Microsoft 365 a través de la API de Graph, sincronizando emails automáticamente en un horario configurable para que siempre tengas una copia local y con capacidad de búsqueda de cada mensaje y archivo adjunto.

Alojar tu propio archivo de email pone el cumplimiento, los registros de auditoría y el almacenamiento a largo plazo bajo tu control total — sin acceso a la nube de terceros, sin tarifas por buzón y sin depender de la política de retención de tu proveedor de email. Los emails se pueden exportar como archivos .mbox o .eml, restaurar a cualquier buzón o buscar en segundos a través de años de historial.

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Funciones clave de Mail-Archiver

Sincronización de IMAP y M365

Archiva automáticamente correos electrónicos de cualquier buzón IMAP o de Microsoft 365 en un horario configurable, manteniendo su copia local siempre actualizada.

Búsqueda de texto completo

Busque al instante en todos los correos electrónicos y archivos adjuntos archivados, con filtros por remitente, rango de fechas y buzón.

Exportar y restaurar

Exporte buzones completos como archivos .mbox o .eml comprimidos, o restaure correos electrónicos seleccionados a cualquier buzón de destino.

Acceso multiusuario

Administre múltiples usuarios con roles de Administrador, Autogestor y Estándar, cada uno con permisos por cuenta y un registro de acceso completo.

Políticas de retención

Eliminar correos electrónicos automáticamente del servidor de correo de origen después de un número determinado de días, manteniendo intacto el archivo local.

Importación de MBox y EML

Importa archivos .mbox o .eml existentes de hasta 10 GB para migrar desde otros clientes de correo electrónico o herramientas de archivo.

¿Por qué ejecutar Mail-Archiver en Hostinger?

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