Loomio es una plataforma de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃ­ficamente para la toma de decisiones colaborativa. Los grupos pueden mantener debates estructurados, crear propuestas, realizar encuestas y registrar los resultados, todo en un solo lugar. A diferencia de las herramientas de chat generales, Loomio mantiene las conversaciones centradas en avanzar hacia decisiones claras, lo que la hace ideal para cooperativas, organizaciones sin Ã¡nimo de lucro, organizaciones comunitarias y equipos distribuidos.

Autoalojar Loomio en tu propio VPS mantiene los datos de los miembros completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un servicio de terceros. Esta implementaciÃ³n incluye la aplicaciÃ³n web completa de Rails, el trabajador en segundo plano de Sidekiq, la base de datos PostgreSQL, la cola de Redis y un servidor Hocuspocus para la ediciÃ³n colaborativa de documentos en tiempo real.