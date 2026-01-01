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Billetera Lightning de cĆ³digo abierto y sistema de cuentas con botes de propinas, muros de pago, botones de donaciĆ³n y suscripciones para creadores.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con LNbits

LNbits es un sistema de monedero y cuentas de Bitcoin Lightning Network gratuito y de cĆ³digo abierto que convierte cualquier backend compatible de Lightning en una plataforma multiusuario. En lugar de operar un monedero de nodo Ćŗnico, LNbits te permite aprovisionar sub-monederos ilimitados, cada uno con sus propias claves API, saldo y controles de acceso ā ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.

Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren botes de propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y mĆ”s. Alojar LNbits en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodio de terceros ni tarifas por transacciĆ³n.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LNbits

Cuentas multicartera

Cree sub-billeteras ilimitadas sobre un Ćŗnico backend de Lightning, cada una con su propio saldo, claves de API REST e historial de transacciones aislado.

Botes de propinas y muros de pago

Las extensiones integradas permiten a los creadores aĆ±adir botes de propinas, botones de donaciĆ³n, enlaces de pago y niveles de suscripciĆ³n sin escribir cĆ³digo de pago personalizado.

Fuentes de financiaciĆ³n conectables

ConĆ©ctate a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC y muchos mĆ”s ā cambia los backends desde la interfaz de administraciĆ³n sin volver a implementar.

Mercado de extensiones

Instala extensiones de la comunidad para terminales de punto de venta, servicios LNURL, enlaces de limpieza, juegos de loterĆ­a, tarjetas de regalo y docenas mĆ”s directamente desde la interfaz de usuario.

API REST para desarrolladores

Cada billetera expone una interfaz REST API y WebSocket documentada para que las aplicaciones puedan emitir facturas, consultar saldos y recibir eventos de pago programĆ”ticamente.

Control de autocustodia

Ejecuta la pila completa en tu propio VPS y nodo Lightning ā ningĆŗn custodio externo retiene fondos y no se aplican tarifas de plataforma por transacciĆ³n.

ĀæPor quĆ© ejecutar LNbits en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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