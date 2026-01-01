Implementa LNbits en una instalaciĆ³n de un solo clic.
Billetera Lightning de cĆ³digo abierto y sistema de cuentas con botes de propinas, muros de pago, botones de donaciĆ³n y suscripciones para creadores.
Elige un plan VPS para LNbits
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LNbits
LNbits es un sistema de monedero y cuentas de Bitcoin Lightning Network gratuito y de cĆ³digo abierto que convierte cualquier backend compatible de Lightning en una plataforma multiusuario. En lugar de operar un monedero de nodo Ćŗnico, LNbits te permite aprovisionar sub-monederos ilimitados, cada uno con sus propias claves API, saldo y controles de acceso ā ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.
Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren botes de propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y mĆ”s. Alojar LNbits en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodio de terceros ni tarifas por transacciĆ³n.
Funciones clave de LNbits
Cuentas multicartera
Cree sub-billeteras ilimitadas sobre un Ćŗnico backend de Lightning, cada una con su propio saldo, claves de API REST e historial de transacciones aislado.
Botes de propinas y muros de pago
Las extensiones integradas permiten a los creadores aĆ±adir botes de propinas, botones de donaciĆ³n, enlaces de pago y niveles de suscripciĆ³n sin escribir cĆ³digo de pago personalizado.
Fuentes de financiaciĆ³n conectables
ConĆ©ctate a LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC y muchos mĆ”s ā cambia los backends desde la interfaz de administraciĆ³n sin volver a implementar.
Mercado de extensiones
Instala extensiones de la comunidad para terminales de punto de venta, servicios LNURL, enlaces de limpieza, juegos de loterĆa, tarjetas de regalo y docenas mĆ”s directamente desde la interfaz de usuario.
API REST para desarrolladores
Cada billetera expone una interfaz REST API y WebSocket documentada para que las aplicaciones puedan emitir facturas, consultar saldos y recibir eventos de pago programĆ”ticamente.
Control de autocustodia
Ejecuta la pila completa en tu propio VPS y nodo Lightning ā ningĆŗn custodio externo retiene fondos y no se aplican tarifas de plataforma por transacciĆ³n.
ĀæPor quĆ© ejecutar LNbits en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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