LNbits es un sistema de monedero y cuentas de Bitcoin Lightning Network gratuito y de cĆ³digo abierto que convierte cualquier backend compatible de Lightning en una plataforma multiusuario. En lugar de operar un monedero de nodo Ćŗnico, LNbits te permite aprovisionar sub-monederos ilimitados, cada uno con sus propias claves API, saldo y controles de acceso ā ideal para creadores, comunidades, empresas y desarrolladores que desean emitir cuentas Lightning sin renunciar a la custodia del nodo subyacente.

Una arquitectura de plugins extensible viene con docenas de extensiones listas para usar que cubren botes de propinas, muros de pago, terminales de punto de venta, suscripciones, servicios LNURL, enlaces de limpieza y mĆ”s. Alojar LNbits en tu propio VPS mantiene los canales Lightning, los datos de pago y las relaciones con los clientes completamente bajo tu control, sin custodio de terceros ni tarifas por transacciĆ³n.