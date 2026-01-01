Lightdash es una plataforma de inteligencia de negocios de código abierto diseñada para funcionar de forma nativa con dbt (herramienta de construcción de datos). En lugar de reconstruir las definiciones de métricas dentro de una herramienta de BI, Lightdash lee sus modelos, pruebas y documentación de dbt existentes para autogenerar una interfaz de exploración y una capa de métricas, manteniendo la lógica analítica con control de versiones en el código donde corresponde. Los equipos pueden crear paneles, ejecutar consultas ad-hoc y programar entregas de informes sin duplicar el trabajo ya realizado en su proyecto dbt.

A diferencia de las herramientas de BI de propósito general, el enfoque de Lightdash como fuente de verdad significa que cuando un modelo dbt cambia, todos los gráficos construidos sobre él se actualizan automáticamente. Alojar Lightdash por cuenta propia (self-hosting) brinda a los equipos de análisis control total sobre su infraestructura de datos sin enrutar los resultados de las consultas a través de plataformas en la nube de terceros.