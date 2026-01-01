Despliega LibreDesk con una instalación de un solo clic.
Plataforma de atención al cliente omnicanal de código abierto con gestión de tickets, chat en vivo, bandejas de entrada de correo electrónico y gestión de SLA.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LibreDesk
LibreDesk es una plataforma de soporte al cliente de código abierto que consolida las conversaciones de correo electrónico, chat en vivo y otros canales en un único espacio de trabajo para el equipo. Diseñada para equipos de soporte de cualquier tamaño, cubre todo el ciclo de vida del soporte —desde el primer contacto hasta la resolución— con herramientas para asignación, priorización, seguimiento de SLA, respuestas predefinidas y encuestas de satisfacción del cliente.
Alojar LibreDesk por cuenta propia le da a su equipo la propiedad completa del historial de conversaciones y los datos del cliente, sin tarifas por agente o por ticket. Usted controla la infraestructura, las integraciones y las políticas de retención, conectando sus bandejas de entrada de correo electrónico y widgets de chat directamente sin enrutar datos a través de una plataforma SaaS de terceros.
Funciones clave de LibreDesk
Bandejas de entrada omnicanales
Gestiona el correo electrónico, el chat en vivo y las conversaciones basadas en API desde una bandeja de entrada unificada para que los agentes nunca tengan que cambiar entre pestañas para responder.
Gestión de SLA
Define objetivos de tiempo de respuesta y resolución por bandeja de entrada y recibe alertas automáticas antes de que se incumplan los plazos.
Reglas de automatización
Activa la asignación automática, el etiquetado, los cambios de prioridad y las respuestas según las condiciones de la conversación y la disponibilidad del agente.
Respuestas predefinidas
Guarda y busca plantillas de respuesta reutilizables para que los agentes respondan de manera consistente a preguntas comunes en segundos.
Encuestas CSAT
Envía encuestas de satisfacción post-resolución automáticamente y da seguimiento a las puntuaciones por agente, equipo y bandeja de entrada a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar LibreDesk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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