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Todo lo que puedes crear con LibreDesk

LibreDesk es una plataforma de soporte al cliente de código abierto que consolida las conversaciones de correo electrónico, chat en vivo y otros canales en un único espacio de trabajo para el equipo. Diseñada para equipos de soporte de cualquier tamaño, cubre todo el ciclo de vida del soporte —desde el primer contacto hasta la resolución— con herramientas para asignación, priorización, seguimiento de SLA, respuestas predefinidas y encuestas de satisfacción del cliente.

Alojar LibreDesk por cuenta propia le da a su equipo la propiedad completa del historial de conversaciones y los datos del cliente, sin tarifas por agente o por ticket. Usted controla la infraestructura, las integraciones y las políticas de retención, conectando sus bandejas de entrada de correo electrónico y widgets de chat directamente sin enrutar datos a través de una plataforma SaaS de terceros.

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Funciones clave de LibreDesk

Bandejas de entrada omnicanales

Gestiona el correo electrónico, el chat en vivo y las conversaciones basadas en API desde una bandeja de entrada unificada para que los agentes nunca tengan que cambiar entre pestañas para responder.

Gestión de SLA

Define objetivos de tiempo de respuesta y resolución por bandeja de entrada y recibe alertas automáticas antes de que se incumplan los plazos.

Reglas de automatización

Activa la asignación automática, el etiquetado, los cambios de prioridad y las respuestas según las condiciones de la conversación y la disponibilidad del agente.

Respuestas predefinidas

Guarda y busca plantillas de respuesta reutilizables para que los agentes respondan de manera consistente a preguntas comunes en segundos.

Encuestas CSAT

Envía encuestas de satisfacción post-resolución automáticamente y da seguimiento a las puntuaciones por agente, equipo y bandeja de entrada a lo largo del tiempo.

¿Por qué ejecutar LibreDesk en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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