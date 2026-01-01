Hasta un 69% de descuento en Kill Bill

Despliega Kill Bill con un solo clic.

Plataforma de código abierto de facturación y pagos de suscripciones para SaaS, mercados y negocios basados en el uso.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Kill Bill con un solo clic.

Elige un plan VPS para Kill Bill

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Kill Bill

Kill Bill es una plataforma de facturación y pagos de código abierto de eficacia probada, utilizada en producción por empresas que procesan millones de facturas al mes. Maneja toda la pila de monetización —gestión de catálogos, suscripciones, facturación recurrente, impuestos y enrutamiento de pagos— a través de una arquitectura conectable que le permite combinar pasarelas de pago, motores de impuestos y proveedores de análisis sin reescribir la lógica de negocio.

Autoalojar Kill Bill mantiene los metadatos de pago del cliente, el historial de suscripciones y las reglas de precios bajo su control total, sin tarifas por transacción ni dependencia del proveedor. La interfaz de usuario de administración Kaui incluida ofrece a los equipos de finanzas y soporte una consola web para cuentas, facturas, reembolsos y cambios de plan sin escribir una sola llamada a la API.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Kill Bill

Motor de suscripción

Pruebas de modelo, contratos de plazo fijo, precios combinados y actualizaciones y degradaciones complejas de catálogo con prorrateo manejado automáticamente.

Pasarelas de pago plugins

Dirige los cargos a través de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal y docenas de otros proveedores utilizando plugins de pago intercambiables.

Facturación y cobranza

Genera facturas a tiempo, reintenta pagos fallidos con reglas de cobro configurables y recupera ingresos sin escribir scripts personalizados.

Consola de administración de Kaui

Explorar cuentas, reembolsar pagos, editar suscripciones e inspeccionar facturas a través de una interfaz de usuario web dedicada, diseñada para equipos de soporte y finanzas.

API REST y plugins

Una API REST completa más un SDK de complemento de Java/Ruby le permiten integrar Kill Bill con CRMs, motores de impuestos y herramientas de análisis sin bifurcar el núcleo.

Listo para multitenencia

Aísle marcas, regiones o segmentos de clientes dentro de una sola instancia utilizando la multi-tenencia integrada con catálogos y credenciales separados.

¿Por qué ejecutar Kill Bill en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Actual Budget

Actual Budget

Aplicación de finanzas personales enfocada en la privacidad con presupuesto por sobres

Desplegar
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Desplegar
Bigcapital

Bigcapital

Plataforma de contabilidad financiera autohospedada con reportes inteligentes y soporte multidivisa

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.