Keila es una plataforma de código abierto para newsletters y marketing por correo electrónico que te permite hacer crecer, segmentar y llegar a tu lista de suscriptores sin depender de Mailchimp, Brevo u otros SaaS comerciales. Construida en Elixir y Phoenix para una alta capacidad de entrega y un rendimiento concurrente, ofrece un editor limpio de arrastrar y soltar, campañas automatizadas, pruebas A/B, segmentación de suscriptores y flujos de confirmación de doble opt-in — todo respaldado por tu propio proveedor de SMTP para que mantengas el control total de la reputación de envío y los datos de contacto.

Alojar Keila por tu cuenta en tu VPS ofrece a los newsletters, editores independientes y pequeñas empresas suscriptores y envíos ilimitados sin la tarificación por contacto que se vuelve excesiva una vez superados unos pocos miles de lectores. Conecta cualquier proveedor de SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, tu propio postfix — y gestiona directamente cada relación con tus suscriptores.