Joomla es un sistema de gestión de contenido maduro y de código abierto con más de 100 millones de descargas, que impulsa desde blogs personales y portales comunitarios hasta aplicaciones empresariales y sitios gubernamentales. Su gestión de usuarios avanzada, soporte multilingüe integrado para más de 75 idiomas y miles de extensiones lo convierten en una de las plataformas CMS más flexibles disponibles.

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